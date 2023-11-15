عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة تكشف فروق جوهرية بين الحساسية والأزيز الصدري عند الأطفال

حساسية الصدر
حساسية الصدر

قدمت الدكتورة غادة شوشة استشاري أمراض الحساسية والمناعة والروماتيزم لدى الأطفال، بعض النصائح عن أعراض حساسية الصدر عند الأطفال  وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،ما الفرق بين حساسية صدر والأزيز الصدري.


وقالت “شوشة”  اعرف ازاي أن طفلي عنده حساسية صدر؟
أولا.. لازم نفرق بين أمرين:
 

هو حساسية صدر  و أزيز صدري
 

حساسية الصدر هي أزيز صدري متكرر، مكمل او بدأ يظهر بعد سن ٦ سنوات،  ولا يصاحبه سخونة (هو ليس عدوى ولا ميكروب)، يظهر اكثر في مواسم الخريف والربيع، ويزيد مع التعرض للروائح النفاذة مثل العطور والمطهرات والمنظفات والبخور والسجاير وغيرها من الأدخنة والأتربة، والأعراض بتظهر أكثر وقت النوم  ومع المجهود والجري واللعب.


وأشارت أنه ليس أي طفل عنده أزيز صدري (صوت صفارة مصاحب للنفس) يكون مريض حساسية صدرية خصوصا لو سنه أقل من ٦ سنوات.

ولفتت إلى أن الأزيز الصدري قد يحدث في حالات كتير  منها:
ارتجاع المرىء
استنشاق جسم غريب
عيوب خلقية في الجهاز التنفسي
التهابات الرئة المزمنة
عدوى فيروسية (مشهورة جدا في اول سنتين من العمر)
بعد أدوار البرد
مع حساسية الأنف والجيوب الأنفية بسبب تراكم المخاط
عرض من اعراض حساسية الطعام والصدمات التحسسية
وغيرها من الأمراض اللي مهم جدا نسأل عليها ونستبعدها وقت الكشف قبل ما نحكم ان الطفل عنده حساسية صدر

وقالت ان علامات حساسية الصدر عند الأطفال كالتالي:

تجد الطفل مع المجهود بينهج كتير ويجد صعوبة في استكمال لعب، وممكن تسمعي او تحسي بايدك الصفارة اللي مع نفسه (الأزيز)

أثناء النوم وعند الاستيقاظ من النوم او عندما يضحك او يبكي  بصوت عالي او كحة شديدة ورا بعض (بدون بلغم) بمعنى  ليس لها صوت شخللة جامدة، كأنه (شِرِق) في أكل أو غيرة

رائحة  الدخان  أو مشابه ذلك وبالتالي تزداد الأعراض وتظهر عليه بشدة
دواء حساسية ودواء كورتيزون ودواء كحة ومضاد حيوي، مش ده اللي هتقوليه؟
حساسية الصدر = مشكلة داخل الصدر، لذلك يكون العلاج كله مقتصر على الشعب الهوائية والرئة
العلاج بخاخات عن طريق جهاز اسمه aerochamber/ spacer وهو اسطوانة بلاستيك  لتضمن ان البخة فعلا دخلت ووصلت للشعب الهوائية، مش اتبخرت في الهواء

البخاخات  انواع: 
نوع للطوارئ
 وهو وسع شعب، بيتاخد لما الطفل يتعب فجأة او بعد مجهود او قبل ما يمارس رياضة
نوع مستمر 
وهو عبارة عن  بخاخة كورتيزون يكون معها موسع شعب للحالات الشديدة،  بتستخدم يوميا مرة او اتنين حسب الطبيب المتخصص يقرر.
ونصحت باستخدام البخاخات بطريقة صحيحة  والابتعاد عن الروائح والأدخنة تماما عن الطعام الغير صحي والالوان الصناعية والمواد الحافظة
وعند استمرار الأعراض يجب التوجه للطبيب فور ليعيد تقييم الحالة، يتأكد ان البخاخات بتاخذ مضبوط ، وبعد ذلك هيزود ادوية تانية حسب حالة كل طفل:
هناك أقراص مضغ  اكياس بتساعد ان الحساسية تتحسن

فيه حالات بتحتاج تعمل اختبار حساسية الجلد خصوصا لو فيه اعراض حساسية تانية، مثل حساسية الانف او العين او الجلد >> والقرار وقتها بيكون حسب نتيجة الاختبار، اذا كان منع حاجات معينة او علاج بالامصال

فيه حالات من البداية اعراضها شديدة ومش بتستجيب بسهولة للبخاخات حقن البيولوجي ودي بتشتغل على الخلايا المناعية المسببة للحساسية، ولازم تحت اشراف طبي من استشاري متخصص

هل نمنع البيض والسمك والشيكولاتة؟
ما يحدد ذلك هو اختبار الحساسية، وملاحظات الام ، وان الكحة تزيد  عندما ياكل اكل معين، لذلك يجب وقف هذا الطعام  وقت التعب

واشارت قائلة : طيب احنا الحمد لله كويسين على البخاخات، بس ساعات بيتعب مني، دور برد، نزل حمام سباحة، الجو كان تراب...... اعمل ايه؟ هنا بقى يجي دور دواء الحساسية وجلسات البخار او الاستنشاق، وادوية الكحة حسب الاحتياج
يعني مش هادي مضاد حيوي؟ لأ، إلا لو الطفل سخن ٣٨ او اكتر
لو عاوزة اعمل اختبار حساسية الجلد ، اعمله فين؟ وهل الاختبار مؤلم او فيه خطورة؟ الاختبار آمن تماما، وغير مؤلم 
وبيتعمل بواسطة استشاري متخصص في أمراض الحساسية، هو بنفسه بيعمله أو تحت اشرافه بشكل مباشر، والنتيجة بتظهر خلال عشر دقائق، وبيتعمل في العيادة.

حساسية حساسية الصدر عند الأطفال الاطفال أمراض الحساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

موضوعات متعلقة

احذري هذه العلامات تشير إلي الإصابة بتسمم الحمل

علامات تكشف الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

العلاج بالخلايا الجذعية أحدث صيحة لمنع تساقط الشعر

بتتبيلة المطاعم.. طريقة عمل صينية سمك بالفرن

في اليوم العالمي لـ مرض السكري.. عادات شائعة تزيد من خطر الإصابة

علامات في منزلك تدل على الحسد والعين

جدري الماء.. مرض فيروسي شديد العدوى.. كيف تحمي طفلك من الإصابة به

جديدة ومبتكرة.. طريقة عمل صدور الدجاج بمربى المشمش

ترشيحاتنا

موسكو: الجنائية الدولية لا تبالي بمصير أطفال غزة

وضع سقف للفئة الأولى.. الزمالك يعيد النظر في عقود جميع اللاعبين

أوقفوا القتل الأعمى للفلسطينيين.. إسبانيا تنتقد ‎إسرائيل بحدة لأول مرة

حالة الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي المركبات على الطرق السريعة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

تشييع جثامين 7 شهداء برصاص الإحتلال في مخيم طولكرم بدولة فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

علامات تكشف العدس الفاسد.. انتبه لها قبل الشراء

من بيتها المدمر| رسالة قوية من سيدة فلسطينية في غزة.. فيديو

برقم صادم.. سعر تيشيرت جورجينا يثير الجدل

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ