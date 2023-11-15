طبيبة تكشف فروق جوهرية بين الحساسية والأزيز الصدري عند الأطفال

قدمت الدكتورة غادة شوشة استشاري أمراض الحساسية والمناعة والروماتيزم لدى الأطفال، بعض النصائح عن أعراض حساسية الصدر عند الأطفال وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،ما الفرق بين حساسية صدر والأزيز الصدري.



وقالت “شوشة” اعرف ازاي أن طفلي عنده حساسية صدر؟

أولا.. لازم نفرق بين أمرين:



هو حساسية صدر و أزيز صدري



حساسية الصدر هي أزيز صدري متكرر، مكمل او بدأ يظهر بعد سن ٦ سنوات، ولا يصاحبه سخونة (هو ليس عدوى ولا ميكروب)، يظهر اكثر في مواسم الخريف والربيع، ويزيد مع التعرض للروائح النفاذة مثل العطور والمطهرات والمنظفات والبخور والسجاير وغيرها من الأدخنة والأتربة، والأعراض بتظهر أكثر وقت النوم ومع المجهود والجري واللعب.



وأشارت أنه ليس أي طفل عنده أزيز صدري (صوت صفارة مصاحب للنفس) يكون مريض حساسية صدرية خصوصا لو سنه أقل من ٦ سنوات.

ولفتت إلى أن الأزيز الصدري قد يحدث في حالات كتير منها:

ارتجاع المرىء

استنشاق جسم غريب

عيوب خلقية في الجهاز التنفسي

التهابات الرئة المزمنة

عدوى فيروسية (مشهورة جدا في اول سنتين من العمر)

بعد أدوار البرد

مع حساسية الأنف والجيوب الأنفية بسبب تراكم المخاط

عرض من اعراض حساسية الطعام والصدمات التحسسية

وغيرها من الأمراض اللي مهم جدا نسأل عليها ونستبعدها وقت الكشف قبل ما نحكم ان الطفل عنده حساسية صدر

وقالت ان علامات حساسية الصدر عند الأطفال كالتالي:

تجد الطفل مع المجهود بينهج كتير ويجد صعوبة في استكمال لعب، وممكن تسمعي او تحسي بايدك الصفارة اللي مع نفسه (الأزيز)

أثناء النوم وعند الاستيقاظ من النوم او عندما يضحك او يبكي بصوت عالي او كحة شديدة ورا بعض (بدون بلغم) بمعنى ليس لها صوت شخللة جامدة، كأنه (شِرِق) في أكل أو غيرة

رائحة الدخان أو مشابه ذلك وبالتالي تزداد الأعراض وتظهر عليه بشدة

دواء حساسية ودواء كورتيزون ودواء كحة ومضاد حيوي، مش ده اللي هتقوليه؟

حساسية الصدر = مشكلة داخل الصدر، لذلك يكون العلاج كله مقتصر على الشعب الهوائية والرئة

العلاج بخاخات عن طريق جهاز اسمه aerochamber/ spacer وهو اسطوانة بلاستيك لتضمن ان البخة فعلا دخلت ووصلت للشعب الهوائية، مش اتبخرت في الهواء

البخاخات انواع:

نوع للطوارئ

وهو وسع شعب، بيتاخد لما الطفل يتعب فجأة او بعد مجهود او قبل ما يمارس رياضة

نوع مستمر

وهو عبارة عن بخاخة كورتيزون يكون معها موسع شعب للحالات الشديدة، بتستخدم يوميا مرة او اتنين حسب الطبيب المتخصص يقرر.

ونصحت باستخدام البخاخات بطريقة صحيحة والابتعاد عن الروائح والأدخنة تماما عن الطعام الغير صحي والالوان الصناعية والمواد الحافظة

وعند استمرار الأعراض يجب التوجه للطبيب فور ليعيد تقييم الحالة، يتأكد ان البخاخات بتاخذ مضبوط ، وبعد ذلك هيزود ادوية تانية حسب حالة كل طفل:

هناك أقراص مضغ اكياس بتساعد ان الحساسية تتحسن

فيه حالات بتحتاج تعمل اختبار حساسية الجلد خصوصا لو فيه اعراض حساسية تانية، مثل حساسية الانف او العين او الجلد >> والقرار وقتها بيكون حسب نتيجة الاختبار، اذا كان منع حاجات معينة او علاج بالامصال

فيه حالات من البداية اعراضها شديدة ومش بتستجيب بسهولة للبخاخات حقن البيولوجي ودي بتشتغل على الخلايا المناعية المسببة للحساسية، ولازم تحت اشراف طبي من استشاري متخصص

هل نمنع البيض والسمك والشيكولاتة؟

ما يحدد ذلك هو اختبار الحساسية، وملاحظات الام ، وان الكحة تزيد عندما ياكل اكل معين، لذلك يجب وقف هذا الطعام وقت التعب

واشارت قائلة : طيب احنا الحمد لله كويسين على البخاخات، بس ساعات بيتعب مني، دور برد، نزل حمام سباحة، الجو كان تراب...... اعمل ايه؟ هنا بقى يجي دور دواء الحساسية وجلسات البخار او الاستنشاق، وادوية الكحة حسب الاحتياج

يعني مش هادي مضاد حيوي؟ لأ، إلا لو الطفل سخن ٣٨ او اكتر

لو عاوزة اعمل اختبار حساسية الجلد ، اعمله فين؟ وهل الاختبار مؤلم او فيه خطورة؟ الاختبار آمن تماما، وغير مؤلم

وبيتعمل بواسطة استشاري متخصص في أمراض الحساسية، هو بنفسه بيعمله أو تحت اشرافه بشكل مباشر، والنتيجة بتظهر خلال عشر دقائق، وبيتعمل في العيادة.