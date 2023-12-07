طبيبة تكشف أعراضا غير متوقعة تشير إلى الإصابة بحمى البحر المتوسط

تعد حمى البحر المتوسط من الأمراض المنتشرة بين الكثير من الأشخاص، ويعاني المصابون بها من نوبات متكررة من الحمى التي يصحبها آلام في الصدر أو البطن أو آلام المفاصل وتورمها.

وفي هذا الإطار قدمت الدكتورة غادة شوشة استشاري أمراض الحساسية و المناعة و الروماتيزم لدى الأطفال، كلية الطب جامعة عين شمس، علامات حمى البحر المتوسط وغالباً تظهر في مرحلة الطفولة وهى طفل بيتعب كتير، وادوار التعب متشابهة، من حيث الاعراض كما أن مدة التعب تتراوح ما بين اسبوعين إلى كل شهر تقريبا يشعر بالتعب ٣ ايام، ومع الوقت هيبقى كل اسبوعين يتعب ٥ أيام، وكل مرة نفس اعراض التعب، والأدوية بطيئة المفعول و معظم الحالات تأتي لها سخونية عالية، تعتبر بداية التعب،مع واستجابة الحرارة للخوافض محدودة.

وكتبت على صفحتها الرسمية علي فيسبوك أنه من ضمن الأعراض الطفل يشتكي من ألم في البطن، فقدان شهية، قيء، او ميل للقيء، ويمكن حرقان في البول

عادة يكون فيه امساك في بداية الدور، واسهال في اخر يوم او يومين

أيضاً بعض المرضى بيحصل لهم ألم شديد في الصدر مع كحة وصعوبة تنفس

ألم او تورم المفاصل من الاعراض اللي غالبا تظهر متأخر شوية، بمعنى الطفل يحصل له نوبات التعب أكثر من شهر

علاوة على ذلك ظهور التهاب في الحلق، قرح في الفم، صداع، تضخم في الغدد الليمفاوية، او تضخم في الكبد والطحال

أحيانا يظهر احمرار في الجسم وقت نوبات التعب

ومن أهم الاشياء ليس له أسباب مباشر للاعراض ، مثل التهاب اللوزتين او التهاب الاذن الوسطى او التهابات مجرى البول

أشارت أن الاعراض وتكرارها اهم حاجة نشخص بيها المرض.. بدون اعراض متكررة، مفيش حمى بحر متوسط، حتى لو كل التحاليل ايجابية

وقت النوبات هنلاحظ ان تحاليل كتير بتكون ملخبطة زي صورة الدم وسرعة الترسيب والاميلويد، وكل التحاليل بترجع طبيعية بعد انتهاء نوبات التعب

كتير من الاطفال دول بيكون عندهم حساسية انف وجيوب انفية، وده بيأخر التشخيص جدا

تحليل الجينات غير كافي للتشخيص، وسلبية النتائج مش معناها ان مفيش حمى البحر المتوسط

وافادت ان حمى البحر المتوسط ليست بنقص مناعة لانه مرش مناعة ذاتية.. بمعنى ان الجسم يعطي انذار كاذب ان فيه ميكروب، ويعمل اعراض الالتهاب بدون وجود ميكروب... والموضوع ده بيتكرر على فترات تكاد تكون متساوية

ليس له بديل عن العلاج الكولشيسين، لانه اساسي لمنع حدوث النوبات ولحماية الكلى من الترسبات الاميلويدية على المدى الطويل

نسبة بسيطة من المرضى مش بتستجيب للكولشيسين لوحده وبيحتاجوا ادوية اقوى

الاصل في العلاج انه مدى الحياة، ولكن الطفل اللي بيفضل سنتين على الاقل بدون اي اعراض، فرصته كبيرة انه يوقف الدواء بدون ظهور اعراض مرة ثانية.