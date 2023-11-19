طبيبة تحذر من مرض يصيب الفتيات قبل سن البلوغ ..تعرف على أعراضه

الذئبة الحمراء هى مرض مناعي، يصيب الفتيات عادة وقد يصيب الفتيان، في مرحلة ما قبل البلوغ والمراهقة ،وهو مرض مزمن، يستمر لسنوات واكتر من ٩٠ ٪ من الحالات المصابة غير وراثية.

وفي هذا الصدد تناولت الدكتورة غادة شوشة أستاذ واستشاري طب الأطفال وأمراض حساسية ومناعة و روماتيزم الأطفال، بكلية الطب، جامعة عين شمس، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعراض وتشخيص وعلاج الذئبة الحمراء عند الأطفال كالتالي :

أعراض الذئبة الحمراء:

تبدأ أعراض الذئبة الحمراء غالبا بارتفاع في درجة الحرارة مع آلام في العظام او المفاصل، أو تورم في المفاصل، وقد يصاحبها تساقط في الشعر، وفقدان للوزن، واحمرار في الجلد، خاصة جلد الوجه، ويزيد الاحمرار مع التعرض للشمس.

وأوضحت أنه مرض مناعي، يصيب أي جهاز من أجهزة الجسم، لكن الأكثر إصابة هي الكلى، وبداية الأعراض تظهر عادة في شكل تورم في القدمين وظهور زلال أو دم في البول، مع ارتفاع في ضغط الدم في بعض الحالات.

وأضافت أنه من الممكن حدوث التهابات في الأعصاب تسبب صداع شديد، أو مشكلات في الحركة او الاحساس، او تشنجات او اعراض نفسية مثل الهلاوس والضلالات وفقدان التركيز ومشاكل الذاكرة.

وتابعت أن بعض الحالات أعراضها تكون ناحية الدم، ويحدث لها تكسير في كرات الدم الحمراء او الصفائح الدموية أو ارتفاع احتمالات الجلطات.

كما أنه من الممكن حصول مشاكل في القلب أو الرئة أو الجهاز الهضمي، وفى النهاية أي مكان في الجسم (قد) يصاب، ولا يوجد مريض زي التاني.

ولفتت إلى أن هذه الأعراض إذا استمر جزء منها على مدى أسابيع أو شهور فإنه تصبح هناك ضرورة للبحث عن الأمراض المناعية، خاصة لو تم استبعاد الأورام السرطانية.

وأوضح ان أي مرض مناعي، من طبيعته انه يمر بفترات خمول ونشاط، وقد يحصل النشاط بسبب تقصير في العلاج او النظام الغذائي او الإصابة بعدوى او التعرض لضغط نفسي او جسماني، وممكن يحصل بدون أي أسباب.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من تشخيص مرض الذئبة عن طريق تحاليل الأجسام المناعية وسرعة الترسيب وغيرها من الفحوصات اللي بتعرفنا حدود المرض والأماكن اللي تم اصابتها.



وأوضحت أن العلاج يعتمد بشكل كبير على الكورتيزون، بالإضافة إلى أدوية تنظيم المناعة والتي يحددها الطبيي حسب حالة كل مريض ومدى وخطورة الإصابة والأماكن المصابة في الجسم، وبالتالي ما يناسب واحد مش شرط يناسب التاني.

الآثار الجانبية للأدوية

وتابعت: من الضروري أن تسأل طبيبك عن الآثار الجانبية للأدوية وكيف تتعامل معاها أو تتجنبها.. وأن تتذكر دائما ان الدواء موجود لمساعدتك ضد حاجة أشد وأصعب، لذلك لابد من تحمله حتى تمر فترات الأزمات ونصل لخمول طويل بإذن الله.