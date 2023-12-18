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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف فوائد سحرية للزيتون .. اهمها الحماية من سرطان الثدي

الزيتون
الزيتون

يعد الزيتون من اكثر الاشياء المفيدة لصحة الانسان، فهو غني بالمعادن الضرورية مثل، الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد و الفوسفور والكبريت والنحاس واليود، ومن أهم ما يميز الزيتون بكل أنواعه الاخضر أو الاسود، انه يحتوي على الفيتامينات والأحماض الأمينية الضرورية.

ويوصي خبراء التغذية بتناول الزيتون يوميًا لما له من فوائد وقيمة غذائية عالية لأجل الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وفي هذا الصدد قدم الدكتور محمد مسعود استشاري التغذية العلاجية، فوائد الزيتون.

فوائد الزيتون الصحية:

يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين وحمايتها من الجلطات، ويساعد على جعل شرايينك أكثر مرونة مما يساعد في مقاومة السكتات الدماغية والقلبية.

يحتوي الزيتون على مضادات الاكسدة من فيتامين أ وفيتامين هـ، تظهر فوائد زيت الزيتون في مكافحة الالتهابات وتعزيز ألم وتعزيز المناعة عن طريق مكافحته للجذور الحرة.

كما أُثبتت الدراسات أن الزيتون يحمي من سرطان الثدي تحديدًا، لإحتوائه على مواد تعمل على مقاومة وقتل الخلايا السرطانية وتدميرها.

ويحتوي الزيتون على مادة البوليفينول، ومواد تحارب الجذور الحرة وتقلل الاكسدة في خلايا الدماغ ومن أهمها فيتامين هـ.

كما يعد مفيد جدًا لفروة الرأس والشعر، فهو يمنع جفاف الشعر ويرطب فروة الرأس الجافة

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كما وجدت بعض الأبحاث دور فعال لزيت الزيتون في الوقاية من الزهايمر.

ويساعد الزيتون على إنقاص الوزن ويحتوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية وهو مصدر جيد للدهون الصحية.

ويعد الزيتون مصدر جيد للحديد، حيث أن الحديد يدخل في تركيب الهيموغلوبين في الدم.

ويحتوي الزيتون بمضادات الأكسدة، التي تساعد في علاج الالتهابات المزمنة، وتخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية.

ويحتوي الزيتون على نسبة منخفضة من الكوليسترول ومصدر جيد للألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم لصحة الأمعاء وله خصائص مفيدة لحماية القلب.

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