عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكيتامين..نجم "فريندز" آخر ضحاياه.. أستاذ طب نفسي: يمكن أن يكون منقذا للحياة

النجم ماثيو بيري
النجم ماثيو بيري

تسببت مادة الكيتامين في وفاة نجم مسلسل "فريندز"  ماثيو بيري، وكانت صدمة لمحبيه حول العالم، حيث انه توفي عن عمر ناهز 54 عاما .

 

ووفقا لصحيفة، "واشنطن بوست" الأميركية فإن سبب الوفاة هو الـ"كيتامين"،  هذا العقار، الذي كان دواء مخصصا للتخدير الطبي والبيطري، قبل أن يصبح علاجا شائعا وسريع المفعول للاكتئاب، وغيره من حالات الصحة والنفسية.


وكان تقرير مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس الأميركية، قد قال إن وفاة بيري نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين، إلا أنه أوضح أن عوامل أخرى ساهمت أيضاً في الوفاة، من بينها "الغرق" و"مرض القلب التاجي"، وآثار "البوبرينورفين"، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.


وقد حذرت إدارة الغذاء والدواء من أن استخدام منتجات الكيتامين المركب دون مراقبة من قبل مقدم الرعاية الصحية للآثار الناجمة عليه مثل النعاس والتغيرات في العلامات الحيوية، كضغط الدم ومعدل ضربات القلب، قد يعرض المرضى لمخاطر شديدة.

وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ييل، جيرارد ساناكورا، أن الكيتامين يمكن أن يكون "منقذًا لحياة" بعض المرضى، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال قائمة بشأن نطاق الاضطرابات التي قد يسببها، مضيفا: "إنه ليس علاجًا معجزة للجميع".


ما هو دواء الكيتامين:

الكيتامين هو مادة خاضعة للرقابة تنظمها إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، ويخضع لضوابط صارمة للسلامة، بسبب احتمال إساءة استخدامه.

 

أعراض دواء الكيتامين:

يجعل المرء يشعر بالسعادة والهدوء، فيما يشرع مرضى آخرون في البكاء بشكل لا يمكن السيطرة عليه، أو قد يبدو عليهم القلق بشكل واضح.

ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية الشائعة، الغثيان والنعاس والدوخة وضعف التركيز والشعور بالانفصال عن الواقع. كما يحدث أيضًا ارتفاع في ضغط الدم، ولهذا فإن المراقبة أثناء العلاج مهمة للغاية.

txt

أقوى من إبرة الأنسولين.. النبتة الجبارة لخفض السكر التراكمي خلال 30 دقيقة

txt

في اليوم العالمي لـ مرض السكري.. عادات شائعة تزيد من خطر الإصابة

txt

مرض خطير يصيب مرضى السكر.. تعرف على الأسباب والأعراض

وحذر الأطباء عن استعمال الكيتامين دون رقابة وإشراف، قد يترك بعض الآثار الضارة على الحالة العقلية، وعلى معدل ضربات القلب، والعلامات الحيوية الأخرى.

لذلك، يوصى باستخدام هذا العلاج عندما تكون هناك إمكانية لمراقبة المريض عن كثب من قبل مقدم الرعاية الصحية، وذلك أثناء التداوي وبعده.


وتنصح الجمعية الأميركية لأطباء الكيتامين والمعالجين النفسيين، من يستخدمون ذلك العلاج "بعدم القيادة، أو العمل أو رعاية الأطفال الصغار أو الانخراط في مهام مرهقة لبقية اليوم بعد أخذ الجرعة".

 

علاج الكيتامين، بشكل عام، مخصص للأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي خطير، والذين جربوا أدوية أخرى دون الحصول على نتائج تذكر.


وجرت دراسته على نطاق واسع بالنسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج والميل الحاد للانتحار، وقد يفيد أيضًا المرضى الذين يعانون من حالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة، والوسواس القهري، والاكتئاب ثنائي القطب، والقلق، واضطرابات الأكل.

ويقول الأطباء إن بعض الأدوية المرافقة قد تجعل العلاج بالكيتامين محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لبعض المرضى، لذا فإن مراجعة التاريخ الطبي للمريض، لاسيما فيما يتعلق بالصحة العقلية، أمر بالغ الأهمية قبل الشروع في هذا العلاج.

النجم ماثيو بيري نجم فيلم فريندز وفاة نجم فيلم فريندز مادة الكيتامين مسلسل فريندز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن مستقبل قطاع غزة

موضوعات متعلقة

أقوى من إبرة الأنسولين.. النبتة الجبارة لخفض السكر التراكمي خلال 30 دقيقة

برج الدلو| حظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. لا تتراجع خطوة للوراء

برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

برج العقرب| حظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. تتسلح بالصراحة والثقة

الميزان وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023| ستكون شجاعتك في صدقك هي المفتاح

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. تفهم ظروف الحبيب الصعبة وادعمه

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

برج القوس وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. ابتعد عن المشاريع العقارية

ترشيحاتنا

الفيفا يصدم الأهلي ويرفض طلبه قبل مواجهة فلومينينسي| ما هو؟

منظمة التحرير: نتنياهو أدخل الأموال إلى غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني

حكاية 13 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة.. ماذا قال وزير المالية عنها؟

جداول امتحانات الترم الأول 2024.. "أولياء أمور مصر" تطالب بمراعاة عيد المسيحيين

أمطار وشبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

فيديو

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ