الكيتامين..نجم "فريندز" آخر ضحاياه.. أستاذ طب نفسي: يمكن أن يكون منقذا للحياة

تسببت مادة الكيتامين في وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، وكانت صدمة لمحبيه حول العالم، حيث انه توفي عن عمر ناهز 54 عاما .

ووفقا لصحيفة، "واشنطن بوست" الأميركية فإن سبب الوفاة هو الـ"كيتامين"، هذا العقار، الذي كان دواء مخصصا للتخدير الطبي والبيطري، قبل أن يصبح علاجا شائعا وسريع المفعول للاكتئاب، وغيره من حالات الصحة والنفسية.



وكان تقرير مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس الأميركية، قد قال إن وفاة بيري نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين، إلا أنه أوضح أن عوامل أخرى ساهمت أيضاً في الوفاة، من بينها "الغرق" و"مرض القلب التاجي"، وآثار "البوبرينورفين"، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.



وقد حذرت إدارة الغذاء والدواء من أن استخدام منتجات الكيتامين المركب دون مراقبة من قبل مقدم الرعاية الصحية للآثار الناجمة عليه مثل النعاس والتغيرات في العلامات الحيوية، كضغط الدم ومعدل ضربات القلب، قد يعرض المرضى لمخاطر شديدة.

وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ييل، جيرارد ساناكورا، أن الكيتامين يمكن أن يكون "منقذًا لحياة" بعض المرضى، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال قائمة بشأن نطاق الاضطرابات التي قد يسببها، مضيفا: "إنه ليس علاجًا معجزة للجميع".



ما هو دواء الكيتامين:

الكيتامين هو مادة خاضعة للرقابة تنظمها إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، ويخضع لضوابط صارمة للسلامة، بسبب احتمال إساءة استخدامه.

أعراض دواء الكيتامين:

يجعل المرء يشعر بالسعادة والهدوء، فيما يشرع مرضى آخرون في البكاء بشكل لا يمكن السيطرة عليه، أو قد يبدو عليهم القلق بشكل واضح.

ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية الشائعة، الغثيان والنعاس والدوخة وضعف التركيز والشعور بالانفصال عن الواقع. كما يحدث أيضًا ارتفاع في ضغط الدم، ولهذا فإن المراقبة أثناء العلاج مهمة للغاية.

وحذر الأطباء عن استعمال الكيتامين دون رقابة وإشراف، قد يترك بعض الآثار الضارة على الحالة العقلية، وعلى معدل ضربات القلب، والعلامات الحيوية الأخرى.

لذلك، يوصى باستخدام هذا العلاج عندما تكون هناك إمكانية لمراقبة المريض عن كثب من قبل مقدم الرعاية الصحية، وذلك أثناء التداوي وبعده.



وتنصح الجمعية الأميركية لأطباء الكيتامين والمعالجين النفسيين، من يستخدمون ذلك العلاج "بعدم القيادة، أو العمل أو رعاية الأطفال الصغار أو الانخراط في مهام مرهقة لبقية اليوم بعد أخذ الجرعة".

علاج الكيتامين، بشكل عام، مخصص للأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي خطير، والذين جربوا أدوية أخرى دون الحصول على نتائج تذكر.



وجرت دراسته على نطاق واسع بالنسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج والميل الحاد للانتحار، وقد يفيد أيضًا المرضى الذين يعانون من حالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة، والوسواس القهري، والاكتئاب ثنائي القطب، والقلق، واضطرابات الأكل.

ويقول الأطباء إن بعض الأدوية المرافقة قد تجعل العلاج بالكيتامين محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لبعض المرضى، لذا فإن مراجعة التاريخ الطبي للمريض، لاسيما فيما يتعلق بالصحة العقلية، أمر بالغ الأهمية قبل الشروع في هذا العلاج.