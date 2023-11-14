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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي له.. عادات شائعة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

مرض السكري
مرض السكري

يحتفل العالم باليوم العالمى لمرض السكرى  الموافق 14نوفمبر 2023  من كل عام.. ومرض السكري يتمثل في عدم قدرة الجسم على توفير كمية كافية من الأنسولين للسماح بدخول الجلوكوز السكر فى الدم  إلى الخلايا في الجسم.

ويعد نمط الحياة الخامل أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري  كما يمكن أن يحسّن حساسية الأنسولين ويبطّئ الإصابة بمرض السكري، وأفضل طريقة لتجنب ذلك هو اتباع نظام غذائي لا يؤثر على إمدادات الأنسولين الخاصة بك.

ويوصي خبراء التغذية باختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة قليلة من السكر، مثل البروتين والحبوب الكاملة والخضروات بدلاً من الحبوب المكررة أو الحلويات وفي هذا الصدد نرصد اسباب وعوامل تزيد خطر  الإصابة بمرض السكري، وفقا لموقع Eatingwell


أسباب وعوامل تزيد من خطر  الإصابة بمرض السكري :

- إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، فإن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يحدث تغيرات تزيد من نسبة السكر في الدم وتعرض للإصابة بالأمراض.

- شرب الصودا بدل الماء ، من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير ،حيث محتوي السكر بداخل الصودا والمياه الغازية من مسببات الإصابة بأمراض السكري على المدى البعيد.

- يعتبر تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر على مدار اليوم يؤدي لزيادة نسبة السكر في الدم, يمكن اختيار وجبة خفيفة متوازنة تحتوي على خيار البروتين والكربوهيدرات معًا.

-السهر ساعات متأخرة والنوم في ساعات الصباح،كل هذا يزيد من نسبة تعرضك لسكري، فخلال السهر يشعر الفرد بالجوع كتناول الوجبات و التدخين أيضاً لأنه يزيد من خطر الإصابة بداء السكري.

- يمكن أن تسبب زيادة الوزن أو السمنة في مقاومة الأنسولين، وخاصةً إذا كنت تحمل وزن زائد، فينصح، بانقاص الوزن واتباع نظام غذائي صحي.

- الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة عرضة لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني أكثر من الذين على اتصال دائم بالآخرين.

- عدم  ممارسة التمارين الرياضية، بانتظام من العادات الأخرى التي تزيد من نسبة العرضة للمرض السكري، التعرض للأضواء الاصطناعية كأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والهاتف.

-تناول الأطعمة الدسمة والدهون الثلاثية والمكررة، والأطعمة التى تحتوي على كربوهيدرات والخبز الأبيض، وتناول الكثير من السكريات يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

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