وزير الكهرباء: أسعار الطاقة في مصر أقل من العالم باستثناء دولة خليجية واحدة

وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رسالة للمستثمرين وكافة عناصر الصناعة، مفادها أن “أمن الطاقة واستقرار إمدادات الكهرباء من أهم العوامل التي يضعها المستثمر في اعتباره عند اختيار موقع استثماراته”.

وشدد عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، على أن أسعار الكهرباء في مصر أقل من أسعارها في دول العالم، باستثناء دولة خليجية واحدة.

وأشار إلى نجاح شبكة الكهرباء المصرية في الحفاظ على استمرارية التغذية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة والوصول إلى أقصى الأحمال، مؤكدًا أن إتاحة إضافة الطاقات المتجددة ودمجها في مزيج الطاقة تمثل ميزة للمستثمرين والمصانع في مصر.

وأوضح أن المستثمر يهتم باستدامة الطاقة وكفاءتها ومعدلات إتاحتها وأسعارها، وهي عوامل تعمل مصر على تعزيزها.