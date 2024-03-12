شهدت أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 12 مارس، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار.
وبلغ سعر البرتقال 15 جنيها، والجوافة 15 جنيها، والكانتالوب 20 جنيها، بينما وصل سعر اليوسفي 12.5 جنيها ، والموز ب 15 جنيها، ووصل سعر الفراولة إلى 22 جنيها، بينما بلغ التفاح الأصفر 70 جنيها والأحمر 60 جنبها .
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البرتقال والجوافة بـ15 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة بالأسواق
شهدت أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 12 مارس، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار.