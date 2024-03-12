البرتقال والجوافة بـ15 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة بالأسواق

شهدت أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 12 مارس، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار.

وبلغ سعر البرتقال 15 جنيها، والجوافة 15 جنيها، والكانتالوب 20 جنيها، بينما وصل سعر اليوسفي 12.5 جنيها ، والموز ب 15 جنيها، ووصل سعر الفراولة إلى 22 جنيها، بينما بلغ التفاح الأصفر 70 جنيها والأحمر 60 جنبها .

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