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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024

صدى البلد

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، حيث شهدت بعض السلع استقرارًا والبعض الآخر تفاوتًا.

أسعار الخضروات والفاكهة

– يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 5 جنيهات

– يتراوح سعر البطاطس من 5 إلي 11 جنيها

– يتراوح سعر البصل من 12 إلى 26 جنيها

– يتراوح سعر الكوسة من  3 إلى 7 جنيهات


 – يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 إلى 4 جنيهات

– يتراوح سعر الفاصوليا من 6 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى9 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 15 إلى 18جنيها

– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 15 إلى 18 جنيها

– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من20 إلى 30 جنيها

– يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى 15 جنيها.

أسعار الخضروات

– يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الخيار بلدي 4 من إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر القلقاس من19  إلى21 جنيها.

– يتراوح سعر البطاطا من 5 إلى11  جنيها

– يتراوح سعر الثوم من 13 إلى 25 جنيها

– يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه

– يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الفاكهة

– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 7.50 جنيه.

– يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 9 إلى 13 جنيها.

– يتراوح سعر اليوسفي من 3 إلى 12 جنيها.

– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون الحلو من 8 إلى 12 جنيها.

– يتراوح سعر الليمون بلدي من 13 إلى 19 جنيها.

– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

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