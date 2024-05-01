الكيلو بـ120 جنيهًا.. الفلاحين تكشف موعد انخفاض أسعار العنب بالأسواق

أرجع حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، ارتفاع أسعار العنب الذى وصل سعر الكيلوجرام الواحد منه إلى 120 جنيها، إلى عدة أسباب أهمها قلة المعروض مع زيادة الطلب، قائلا: «العنب المعروض في الأسواق حاليا بشائر المحصول وكمياته قليلة جدا».

وأوضح أبو صدام في تصريحات لـه اليوم، أن أصناف العنب الموجوده حاليا بالأسواق هي أنواع أجنبية تزرع في مصر بغرض التصدير لأنها مبكرة النضج، ومنها أصناف عنب الايرلي والسوبيريور والفليم والبيوتي والسيدلس، والتي يبداأ نضجها في شهر مايو ويستمر حتى شهر سبتمبر وتكون أسعارها مرتفعة نظرا لترقب المواطنين لظهور العنب وفرحتهم بشرائه فور ظهوره في الأسواق بعد غيابه لشهور طويلة.

انخفاض أسعار العنب

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أسعار العنب ستبدأ في الانخفاض تدريجيا كلما ارتفعت درجات الحرارة وزاد نضج المحصول، وظهور الأنواع التي تنضج في منتصف الموسم مثل «الطومسون والبلاك مونكا»، مع الأنواع متأخرة النضج مثل «الكريمسون»، والبلدي كالعنب البلدي والبناتي والرومي الأحمر والتي يبدأ نضجها في شهر يونيو ويستمر حتي شهر نوفمبر.

ولفت أبو صدام إلى أن انخفاض سعر العنب الحقيقي سيبدأ في شهر يونيو المقبل، موكدا أن مصر بها أكثر من 200 ألف فدان من العنب ومتوسط إنتاج الفدان 12 طن، وهي تنتج كميات كبيرة تكفي للسوق المحلي وتصدر منها كميات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي وروسيا ودول شرق أسيا والصين وعدة دول عربية.