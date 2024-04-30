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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

انخفاض أسعار الألبان
انخفاض أسعار الألبان

أكد الدكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة ، أن أسعار السلع فى الاتجاه بالفعل نحو الانخفاض، ويتراوح الانخفاض من 20 إلى 30% بسبب المبادرات الحكومية الهائلة لتنمية جميع القطاعات وضبط الأسعار والأسواق .

 

انخفاض أسعار الألبان

 

وأضاف "سلام" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن من أهم السلع والمنتجات التي انخفضت مؤخرا هو الألبان ومنتجاتها، حيث وصل سعر الكيلو بالمزرعة البقري يتراوح من 12 ل 15 جنيهًا،  بعدما كان سعره 22 جنيها منذ أيام قليلة. 

 

أسعار اللبن السائب 

 

ولفت عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة إلي أنه يصل سعر كيلو اللبن الجاموسي من 18 ل 22 جنيها،  بأقل 10 أو 12 جنيهًا عن الأيام القليلة الماضية. 

و بسؤاله عن أسعار الألبان بالأسواق ، ولماذا لم يشعر المواطن بهذا الانخفاض فى الألبان قال :"هناك بعض التجار مازال يرفع السعر حتى يعوض خسارته فى فترة من الفترات ، أيضا لا نستطيع إنكار جشع وطمع الحلقات الوسيطة ورغبتهم فى زيادة الأرباح على حساب المواطن " .

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اكتفاء ذاتي من الألبان 

 

وقال الدكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الألبان، وذلك بنسب إنتاج تتجاوز 8.5 مليون طن، مؤكداً أن إكتفاء ذاتي بنسبة 100% في ألبان "الشرب".
 

مشروع تجميع الألبان 

 

وأضاف حسام سلام، أنه قبل إطلاق مشروع تجميع الألبان كان يتم العمل في المراكز بعيدا عن رقابة وزارة الزراعة إلى أن صدر القرار الوزاري بإصدار تراخيص تشغيل لمراكز تشغيل الألبان بإشراف وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة لخدمات البيطرية بشكل مباشر على مراكز تجميع.

وأشار إلى أن الحصر الميداني أسفر عن وجود 826 مركزا لتجميع الألبان في 14 محافظة، مشيرا إلى أن بداية الخطة للمشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، كمرحلة أولى تطوير وإنشاء 205 مركز على مستوى الجمهورية، حتى بلغ عدد المراكز حتى الوقت الحالي 282 مركزا على مستوى الجمهورية.

 

ولاحظت الأسواق تراجعاً في أسعار منتجات الألبان مؤخراً، وذلك بالتزامن مع زيادة المعروض المحلي من المواشي وزيادة الطاقة الإنتاجية. وفقاً لبيانات من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء ، فقد تراجعت أسعار الجبنة البيضاء بنحو 29 جنيهاً لتصل إلى متوسط سعر 107 جنيهات للكيلو في الأسواق.

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