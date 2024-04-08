الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض تصدير من الألبان|فيديو

قال حسام سلام عضو لجنة الدعم والمتابعة بقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن أي انخفاض في أسعار الأعلاف يتبعه انخفاض في تكلفة العملية الإنتاجية، وانخفاض في الأسعار.



وأضاف حسام سلام خلال لقائه عبر فضائية "صدى البلد"، أنه مصر لديها اكتفاء ذاتي و فائض تصدير من ألبان الشرب، مؤكداً أن تصدير اللبن لا يتم بشكله "السائل"، و لكن من خلال منتجات أخرى.

وتابع عضو لجنة الدعم والمتابعة بقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة:"هناك فرق بين وجود اكتفاء ذاتي، وارتفاع الأسعار، لأن السعر يتحكم به عدة عوامل منها مواسم لإنتاج و تكاليف العملية الإنتاجية"