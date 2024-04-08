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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة : 70% من تكلفة العملية الإنتاجية للثروة الحيوانية للأعلاف المستوردة

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية

قال حسام سلام عضو لجنة الدعم والمتابعة بقطاع تنمية الثروة الحيوانية بـ وزارة الزراعة، إن إهتمامات القيادة السياسية بالثروة الحيوانية بدأت منذ فترة كبيرة، خاصة في العشر سنوات الماضية.


وأضاف حسام سلام خلال لقائه عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من أهم ما حدث، هو وجود حصر إلكتروني مدقق للثروة الحيوانية في مصر، وهذا حدد كمية الثروة الحيوانية و اماكن تمركزها في مصر، بالإضافة إلى تحديده كمية الاحتياج من الأعلاف.


وتابع  عضو لجنة الدعم والمتابعة بقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة:" أكثر من 70% من تكلفة العملية الإنتاجية، تكون تكلفة أعلاف، ومعظم إضافات و خامات الأعلاف يتم إستيرادها"

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