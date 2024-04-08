140 جنيها للكرتونة| الزراعة تطلق منافذ متحركة لبيع البيض ..فيديو وصور

أطلقت وزارة الزراعة ١٠ سيارات محملة بكميات من بيض المائدة بسعر ١٤٠ جنيهًا للكرتونة الواحدة؛ وذلك في إطار خفض العبء عن كاهل المواطنين والتخفيف عليهم، وذلك من موقع الزراعات المحمية بالدقي، حيث تجوب تلك السيارات الميادين العامة وبعض المحافظات للبيع بأسعار مخفضة.

أسعار مخفضة

وتهدف وزارة الزراعة إلي طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين سواء فى المنافذ الثابتة أو المتحركة ، لتغطية جميع مناطق الجمهورية حتى النائية منها.

وتتواجد منافذ وزارة الزراعة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفر الشيخ، وأسيوط، والإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.



والجدير بالذكر أنه نتيجة لمبادرة رئيس الوزراء، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا

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