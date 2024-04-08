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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالية من أي آفة .. الزراعة تستعد لتصدير 700 ألف طن بطاطس

صدى البلد

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن  ان اجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس حوالي ٤٥١ الف و ٦٥٧ طن، بإجمالي عدد عينات ١٨٢٧٦ عينة، ليبلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها منذ بداية الموسم وحتى الآن حوالي ٢٧ الف و ٧٥٦ عينة، تمثل حوالي ٦٩٢ الف و ٣٢٣ طن.

يأتي ذلك  وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال الفترة من  منتصف فبراير وحتى نهاية شهر مارس.


واضافت انه بالنسبة لعينات الفحص الظاهري  للبطاطس(عمر75 يوم من الزراعة ) لموسم2023/2024، بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس حوالي ٦١٧ عينة للعروة الشتوية ليصبح الإجمالي العام خلال الموسم ٧٥٨٩ عينة، فضلا عن ٤١٧ عينة للعروة الصيفية خلال نفس الفترة ليصبح الاجمالي العام خلال الموسم حوالي ٧١١ عينة.
وحول اجمالي المساحة المزروعة داخل المناطق الخالية لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، اوضحت مدير المشروع انها بلغت حوالي ٧٧ الف فدان للعروة الشتوية، و ٣٠ الف فدان للعروة الصيفية ومازال تحقيق المساحات مستمرا.

وفيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، أشارت بلابل الى انه يتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك  تم تحميل (9) صورة فضائية خلال شهر مارس بما يعادل 90 الف كم مربع لمتابعة زراعات العروة الصيفية ليصبح إجمالي الصور الفضائية خلال هذا الموسم 850 صورة فضائية بما يعادل  اجمالي المساحة ( مليون و635 الف كم مربع ).
وأضافت انه يتم أيضا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (49 بيفوت) ليصبح عدد البيفوتات المزروعة للعروة الشتوية (31 حوشه, 966 بيفوت) بمساحة (77) الف فدان.
واشارت الى انه ايضا يتم إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (1 حوشه, 128 بيفوت) بمساحة (19 الاف) فدان ليصبح الاجمالى لمساحات زراعات العروة الصيفية (30 الف) فدان ومازال التحقيق مستمرا، فضلا عن إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (8300 عينة) .
واوضحت مدير المشروع انه يتم ايضا استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لموسم 2023/2024  عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى تم زراعتها خلال هذا الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول، لافتة الى انه يتم أيضا متابعة الحصاد اليومى لزراعات العروة الشتوية والصيفية من خلال الصور الفضائية اليومية.

واشارت بلابل الى ان المشروع يقوم دائما بالتنسيق مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية المختلفة فى تبادل العلم والمعرفة من خلال زيارات الطلاب وشباب الباحثين للإطلاع على أنشطة معامل المشروع المختلفة والطرق المتبعة لفحص محصول البطاطس، حيث تم خلال هذا الشهر  تدريب 84 طالب وطالبة من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وذلك إيمانا من المشروع بممارسة دورة المجتمعى نحو طلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم الى سوق العمل بشكل متميز فى سوق العمل المصرى. 
وفي إطار جهود المشروع، لدعم خطط الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء اشارت بلابل الى مساهمة المشروع في مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا، حيث تم فتح المنفذ الموجود بالمشروع، فضلا عن الاشتراك مع سيارات اللجنة النقابية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية للعاملين بوزارة الزراعة، كذلك الاشتراك فى معرض خير مزارعنا والذى تم افتتاحه في بداية مارس.

البطاطس بطاطس المائدة الزراعة وزير الزراعة السيد القصير

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