تخفيضات تصل إلى 30 جنيها| عبور لاند تُعلن عن انخفاض أسعار منتجات الألبان

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان عن تخفيضات هائلة على منتجاتها المتنوعة، حيث قامت الشركة بتقليص أسعار الكرتونة حسب الأحجام والأنواع المختلفة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30 جنيهًا. يأتي هذا الإعلان اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024.

