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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تخفيضات تصل إلى 30 جنيها| عبور لاند تُعلن عن انخفاض أسعار منتجات الألبان

صور ارشيفية
صور ارشيفية

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان عن تخفيضات هائلة على منتجاتها المتنوعة، حيث قامت الشركة بتقليص أسعار الكرتونة حسب الأحجام والأنواع المختلفة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30 جنيهًا. يأتي هذا الإعلان اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024.
 

عبور لاند الألبان تخفيضات هائلة الكرتونة الأحجام شركة كامل الدسم المنتجات الجديدة

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