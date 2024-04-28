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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشرى سارة للمواطنين|انخفاض في أسعار اللبن والسمنة.. والجبنة تتراجع 29 جنيهًا بالأسواق

صور أرشيفية
صور أرشيفية

في ظل التقلبات الاقتصادية والتحولات السريعة في السوق، يأتي هذا التقرير ليسلط الضوء علي تطورات أسعار منتجات الألبان واللحوم في الأسواق خلال الفترة الحالية، وسنستعرض تغيرات الطلب والعرض لهذه المنتجات الغذائية الحيوية ونقدّم نظرة شاملة على العوامل الاقتصادية والسياسية والمناخية التي تلعب دورًا في تحديد الأسعار.. سويتم توضيح التأثيرات المحتملة للتقلبات في أسعار الألبان واللحوم على المستهلكين والقطاعات ذات الصلة والعوامل المؤثرة في تحديد الأسعار، مما يساعد في فهم السياق الاقتصادي واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة.

أسعار منتجات الألبان في الأسواق 

لاحظت الأسواق تراجعاً في أسعار منتجات الألبان مؤخراً، وذلك بالتزامن مع زيادة المعروض المحلي من المواشي وزيادة الطاقة الإنتاجية. وفقاً لبيانات من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء ، فقد تراجعت أسعار الجبنة البيضاء بنحو 29 جنيهاً لتصل إلى متوسط سعر 107 جنيهات للكيلو في الأسواق.

كما شهدنا انخفاضاً في أسعار اللبن السائب بحوالي 1.5 جنيه، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو 28.19 جنيه، وتراجعت أسعار المسلى الصناعي بنسبة تقدر بحوالي 5.5%، ليصل سعر الكيلو إلى نحو 108 جنيهات. أما أسعار اللبن المجفف فقد سجلت انخفاضاً جديداً لتصل عبوة لبن نيدو إلى مستوى 121 جنيهاً.

أسعار اللحوم والسلع في منافذ وزارة الزراعة

بالنظر إلى منافذ وزارة الزراعة، فقد سجلت أسعار اللحوم تخفيضات بناءً على التحديثات الأخيرة. سعر اللحم البلدي وصل إلى 280 جنيهاً، وسعر اللحم الكندوز أيضاً وصل إلى 280 جنيهاً للكيلو. أما سعر كيلو اللحم المفروم فقد سجل 250 جنيهاً، وسعر الكبدة البلدي بلغ 260 جنيهاً.

تحليل الاتجاهات الاقتصادية

تعكس هذه التحولات الاقتصادية الحالية تأثير العوامل المحلية على أسعار المنتجات الأساسية مثل الألبان واللحوم في السوق المصرية. وتشير الزيادة في المعروض المحلي من المواشي إلى تحسن في الإنتاجية المحلية، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار لصالح المستهلكين.

 

في ختام التقرير، نجدد التأكيد على أن تلك التغيرات في الأسعار تعكس التحديات والفرص التي تشهدها الأسواق في قطاع الألبان واللحوم. من المهم مواكبة هذه التحديات بأسلوب تحليلي وشامل لضمان الاستفادة القصوى من تطورات السوق.

الألبان الاسواق اللحوم الأسعار الاقتصادي منتجات الألبان منافذ وزارة الزراعة

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