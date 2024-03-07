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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: صناعة الألبان شهدت في السنوات القليلة الأخيرة اهتماما متزايدا من الدولة

صدى البلد

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا عمليا بعنوان تصنيع بعض منتجات الألبان لعدد من شباب الخريجين والكوادر العاملة بشركات تصنيع الألبان لرفع كفاءتهم وتحسين قدراتهم الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة لهذا القطاع الحيوى ويأتى هذا فى اطار الدور الخدمى و المجتمعى للمعهد فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، إلى أن صناعة الألبان شهدت في السنوات القليلة الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل الدولة  لتحسين هذه الصناعة وزيادة جودة وسلامة المنتجات اللبنية التي يستهلكها المصريون والتي تعتبر عنصرا أساسيا على مائدة المستهلك المصري.

يأتي هذا الاهتمام لمواكبة التطور الكبير الحادث في صناعة الجبن - التي تعود الى أكثر من 5000 عام مضت - عبر تحسين منظومة التشريعات والقوانين التي تنظم إنتاج وتسويق والرقابة على منتجات الألبان، أيضا، من خلال تطوير منظومة إنتاج اللبن ونقله عبر مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع اللبن والذي من شأنه النهوض بصناعة الالبان ويعمل قطاع إنتاج الألبان علي مواكبة خطة الدولة بالتنمية المستهدفة بحلول عام ٢٠٣٠ التوجه عبر زيادة الطاقة الإنتاجية لسد الفجوة الاستيرادية وتشجيع المستثمرين علي التوسع في هذا النشاط  الحيوى.


ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن منتجات الألبان من أكثر المنتجات الغذائية إستهلاكاً خاصة منتجات الألبان المتخمرة لما لها من فوائد غذائية وصحية بالغة الأهمية كما أنها تعد من المشروعات المربحة و تساهم في زيادة الدخل القومي. تصنيع منتجات الالبان يمر بعدة خطوات رئيسيه مشتركه بالاضافه لخطوات فرعيه تتوقف علي نوع المنتج المطلوب صناعته وتشترك معظم منتجات الالبان في العديد من الخطوات والعمليات الأساسية مثل التنقيه والترشيح والتسخين والتبريد والتعباه والتغليف. 

يهدف البرنامج التدريبى الى أكساب المتدربين الخبرة والمهارات الفنية و العملية  اللازمة لإنتاج منتجات ألبان صحية و أمنه من خلال  التعرف على القيمة الغذائية و الصحية للألبان و منتجاتها و كذلك الإختبارات التى تجرى عند استلام اللبن الخام. تصنيع أنواع الجبن المختلفة مثل تصنيع الجبن الراس – تصنيع الجبن القريش – تصنيع الجبن الطرى – تصنيع الجبن المطبوخ – تصنيع منتجات الأالبان المتخمرة مثل الزبادى و الزبادي المخفف او المشروب  و زبادي بالفواكه   و غيرها

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