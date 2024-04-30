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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك للمواطنين: الأسعار نزلت وبلاش تشكيك

أسعار الأسماك فى
أسعار الأسماك فى بورسعيد

طالب وسام الصفطى، منسق حملة مقاطعة الأسماك فى بورسعيد، بترك مواقع التواصل والنزول إلى الأسواق للوقوف على حقيقة نزول أسعار الأسماك.  

وقال “الصفتى”، لـ"صدى البلد"، موجها حديثه للمشككين فى مصداقية نزول الأسعار تدريجيا اعتبارا من أمس بأسواق بورسعيد، “بلاش احباط وتشكيك فى مجهود ناس، واجهزة اتحركت عشان المواطن الغلبان”.

وأضاف “احنا صارحنا الناس بالحقيقة، وقلنا أن الاسعار هتنزل تدريجي من أمس الاثنين لمدة أسبوع حتى الوصول الي وضعها الطبيعي يوم الاثنين المقبل”.

وشدد على أن شعبة أسماك بورسعيد برئاسة عبده رضوان أخذت على عاتقها بالتعاون مع تجار الأسماك ضخ أصناف يومية على مدار الأسبوع الحالي بتسعيرة جبرية يلتزم بها تجار السوق وتتابعها الرقابة التموينية

وأضاف أن هناك عددا من المواطنين أخذوا على عاتقهم أسلوب التشكيك والتخوين فقط لاغير فلن يرضيهم شيء لأن نوايهم تجاه الوطن سيئة.

واختتم تصريحاته “قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نكون صوت المواطن، ولكننا لن نكون سلاحا يستغله المغرضون ضد الوطن”.

تموين بورسعيد لصدى البلد: ضخ أسماك بتسعيرة جبرية في الأسواق

رئيس شعبة أسماك بورسعيد يكشف الأسعار اليوم

كان محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد أكد  أن شعبة تجار الأسماك واصلت لليوم التاني ضخ أنواع من الأسماك مدعمة تضامنا منهم مع المواطنين فى إطار ماتم الاتفاق عليه فى اجتماع الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية.  

وأضاف عوض أن شعبة أسماك بورسعيد اخطرت المديرية بقيامها بضخ كميات من الأسماك بالتعاون مع التجار لبيعها بالتسعيرة الجبرية ب ١٢٠ جنيه للدنيس و ٦٠ جنيه للشباب الأبيض.  

وأوضح وكيل تموين بورسعيد انه أصدر تعليمات الي الرقابة التموينية بتكثيف الحملات لمراقبة الأسعار خاصة فى الأصناف المدعومة و إعلان التسعير لباقي الأصناف


وقال عوض أنه قاد إحدى حملات تموين بورسعيد بمتابعة الأسعار بسوق الأسماك الحضارى الرئيسي للمحافظة وشهد إقبالا من المواطنين عن يوم أمس

وطالب عوض المواطنين بالتخلي عن السلبية و الإبلاغ الفورى عن أي تاجر مخالف لعدم إعلان التسعير أو أي تاجر يستغل المواطنين وحالتهم الاقتصادية لبيع أصناف غير صالحة .

وشدد وكيل تموين بورسعيد على أنه رغم أن تموين بورسعيد يمتلك فرق رقابية كبيرة بمختلف مكاتب تموين المحافظة الا انها لن تكون بقوة و انتشار المواطنين فى كل نقطة على مدار الساعة فوجب على من يرصد الخطأ الإبلاغ الفورى من أجل صالحه وصالح المواطنين.  

 

 

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