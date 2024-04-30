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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين بورسعيد لصدى البلد: ضخ أسماك بتسعيرة جبرية في الأسواق

أسماك بتسعيرة جبرية
أسماك بتسعيرة جبرية فى أسواق بورسعيد

أكد محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد أن شعبة تجار الأسماك واصلت لليوم التاني ضخ أنواع من الأسماك مدعمة تضامنا منهم مع المواطنين فى إطار ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية.  

وأضاف عوض أن شعبة أسماك بورسعيد اخطرت المديرية بقيامها بضخ كميات من الأسماك بالتعاون مع التجار لبيعها بالتسعيرة الجبرية بـ١٢٠ جنيها للدنيس و ٦٠ جنيها للشباب الأبيض.  

وأوضح وكيل تموين بورسعيد أنه أصدر تعليمات الي الرقابة التموينية بتكثيف الحملات لمراقبة الأسعار خاصة فى الأصناف المدعومة و إعلان التسعير لباقي الأصناف


وقال عوض أنه قاد إحدى حملات تموين بورسعيد بمتابعة الاسعار بسوق الأسماك الحضارى الرئيسي للمحافظة وشهد إقبال من المواطنين عن يوم أمس

وطالب عوض المواطنين بالتخلي عن السلبية و الإبلاغ الفورى عن أي تاجر مخالف لعدم إعلان التسعير أو أي تاجر يستغل المواطنين وحالتهم الاقتصادية لبيع أصناف غير صالحة .

وشدد وكيل تموين بورسعيد انه برغم أن تموين بورسعيد يمتلك فرق رقابية كبيرة بمختلف مكاتب تموين المحافظة الا انها لن تكون بقوة و انتشار المواطنين فى كل نقطة على مدار الساعة فوجب على من يرصد الخطأ الإبلاغ الفورى من أجل صالحه وصالح المواطنين.  

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