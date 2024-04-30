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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس شعبة أسماك بورسعيد يكشف الأسعار اليوم

تسعيرة إجبارية للأسماك
تسعيرة إجبارية للأسماك ثاني أيام العودة فى بورسعيد

أكد عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك فى بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أن الشعبة قامت بدورها اليوم بالتعاون مع التجار بضخ كميات من الأسماك بتسعيرة جبرية.


وقال رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم ضخ كميات من أسماك الدنيس والشبار الأبيض بتسعيرة جبرية ١٢٠ للأول و٦٠ للثاني بأسواق بورسعيد و بورفؤاد .

وأضاف رئيس شعبة اسماك بورسعيد أنه تم التنسيق مع التموين عقب تحذير التجار من تغيير الأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وشدد عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك بمحافظة بورسعيد على نزول أسعار الأسماك في ثاني أيام العودة  للشراء بالأسواق اليوم عقب إعلان انتهاء المقاطعة.

وأضاف رضوان أن تجار أسماك بورسعيد قرروا دعم أصناف من الأسماك اعتبار من أمس على مدار الأسبوع لحين نزول الأسعار تدريجي و الوصول للأسعار الطبيعية.  

 

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