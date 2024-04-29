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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء صرح إسلامي أمام بازار بورسعيد الجديد | صور

صرح إسلامى أمام بازار
صرح إسلامى أمام بازار بورسعيد الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين ، المنطقة المحيطة بمجمع الأسواق ومول الملابس outlet الجديد بحي العرب، لمتابعة سير الأعمال في إنشاء مسجدين جديدين بالمنطقة، من خلال المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ببورسعيد.

رافق المحافظ في جولته الشركات المنفذة للمساجد الجديدة ورئيس حي العرب افوزي الوالي ولمياء الجيار رئيس حي الشرق.

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وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى حاليا العمل في إنشاء  مجمع إسلامي متكامل  يضم مسجد جديد ودار مناسبات  بشارع النصر وأمام بازار بورسعيد الجديد ، كما أشار المحافظ أنه يجرى أيضا العمل في إنشاء مسجد كبير في نهاية مول الملابس الجديد outlet

محافظ بورسعيد .. صرح أسلامى مكان سوق البالة القديم

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ويأتى ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب في مجال الأسواق الحضارية.

واشار محافظ بورسعيد إلى أن المسجدين سيقامان على أعلى مستوى، و يشمل المجمع الاسلامي مصلى كبير للرجال ، ومصلي للنساء، ويوجد به قاعات للمناسبات تقام فيها مناسبة عقد القران، ويجاور المسجد حديقة كبيرة بها مقاعد لاستقبال المواطنين وتقام بها العديد من الفعاليات ، مؤكدا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

ووجه محافظ بورسعيد الجهات التنفيذية بالاسراع في معدلات العمل ، و التنسيق بين الجهات القائمة على العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء المسجدين و افتتاحهما في أقرب وقت.

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