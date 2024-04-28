إكليل وخواتم وصلبان.. مظاهر استقبال مبهجة لأقباط بورسعيد احتفالا بـ"أحد الزعف".. صور

احتفل الأخوة المسيحيون في جميع كنائس بورسعيد بمناسبة عيد " أحد الزعف أو " أحد الشعانين " صباح اليوم بشكل مبهج وذلك بعد الانتهاء من أداء القداس الإلهى الذي بدأ صباح اليوم .



واشتملت احتفالات الأخوة المسيحيين بكنيسة "الأنبا بيشوي ببورسعيد" على ابتكار العشرات من أشكال "السعف" المختلفة ذات التركيبات المبهجة كـ"التاج والأسورة والخواتم وغيرها"، والتي تعد أهم مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة الدينية ، بجانب تصميم ضفائر من السعف التي تم تشكيل صلبان وقلوب ورموز دينية قبطية متنوعة منها، وذلك بإتقان وإبداع منقطع النظير.

مسيحي بورسعيد يحتفلون بأحد الزعف بكنائس الباسلة | صور 1000302927 1000302940 1000302946 1000302949 1000302948 1000302947 1000302954 1000302956 1000302908 1000302923

وقام الأطفال والكبار على حد سواء بتصميم العشرات من الإبتكارات المتنوعة من الخوص كالأسورة والتاج وقاموا بإرتداءها بجانب تصميم الصلبان بالخوص ، ثم قاموا بالتقاط الصور التذكارية بها وسط أجواء العائلة والأصدقاء والفرحة بين الجميع.

جدير بالذكر أن أحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، ويقبل الأقباط في هذا اليوم على شراء زعف النخيل قبل دخول قداس أحد الزعف، لحضور زفة الزعف بالكنيسة، وسط فرحة الأطفال بحمل الزعف بأشكاله المختلفة من التاج والصليب والقلب والشمعة ويزينون بها الكنائس والبيوت.