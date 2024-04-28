اجتماع غرفة بورسعيد لبحث مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك وترقب من المواطنين للنتائج

فضل مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة أن يكون الاجتماع الجارى انعقاده الآن لبحث مشكلة ارتفاع الأسماك والوصول لقرارات تكون سببا فى إنهاء المواطنين لمقاطعة شراء الأسماك.

جاء قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية فى بورسعيد فى الوقت الذي دخلت بورسعيد دائرة اهتمام وسائل الإعلام المحلية و العالمية عقب إطلاقها مبادرة مقاطعة شراء الأسماك الذي دشنها وسام الصفطى ودعمه آخرون وأيده أهالي الباسلة وانتقل صداها إلى باقي محافظات الجمهورية.

وفسر عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك سرية الاجتماع بأن مجلس الغرفة حرص أن تسير الأمور فى إطار شرعى يراعي مطالب وحقوق جميع الأطراف المعنية من مواطنين وتجار تجزئة بمشاركة كافة الأجهزة المنوطة من تموين وحماية المستهلك وغيرها.

وشدد رئيس شعبة أسماك بورسعيد على أن مجلس الغرفة قطع على عاتقه عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر لقناعتهم التامة بأن أسعار الأسماك ارتفعت بشكل غير مبرر ومغالا فيه.

وأكد رضوان أن الغرفة ستصدر بيانا رسميا بكل تفاصيل الاجتماع ونتائجه حتى تضح الرؤية وخارطة الطريق فى المرحلة المقبلة لكافة التيارات المعنية بالأمر حتى لايختلط الحابل بالنابل.

وشدد رضوان أن شعبة أسماك بورسعيد بوجه خاص ومجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية جزء لا يتجزأ من نسيج أهالي بورسعيد وبورسعيد جزء لا يتحزأ من نسيج الوطن فالكل قطع العهد عندما دخل حقل العمل العام على الحفاظ على أمن وأمان المواطن والسعي جاهدين لدعم الوطن والزود عنه ضد أي إخطار تواجهه.



كان أهالي بورسعيد مقاطعة شراء الأسماك واصلوا لليوم السابع على التوالي على الرغم من انعقاد اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية و شعبة الأسماك مع منسق المبادرة و الداعمين .

وأصر أهالي بورسعيد على مواصلة قرار المقاطعة لحين الوقوف على قرارات الاجتماع الذي يترأسه محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بحضور عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك ووسام السفطي منسق المبادرة وعدد من الداعمين له وكذا وكيل وزارة التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من النواب و الأجهزة المعنية.

وشدد أهالي بورسعيد على عدم التراجع عن قرار المقاطعة الا بعد صدور قرارات تضمن حماية المستهلك وتجار التجزئة الذي وقع عليهم الضرر الأكبر من تلك المبادرة.

هذا وقد بدت أسواق بورسعيد خالية إلا من بعض المارة من الرواد وعدد قليل من الزوار القادمين للمحافظة من باقي محافظات الجمهورية فى رحلات اليوم الواحد.

وبدا الجميع فى مشهد حالة ترقب للأحداث وما سيسفر عنه الاجتماع الذي انطلقت فاعلياته منذ قليل ليكون بمثابة عودة الحياة إلي لأسواق بورسعيد او استمرار المقاطعة.