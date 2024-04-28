رغم اجتماع الغرفة التجارية.. بورسعيد تدخل سابع أيام مقاطعة شراء الأسماك| صور

واصل أهالي بورسعيد مقاطعة شراء الأسماك لليوم السابع على التوالي على الرغم من انعقاد اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية و شعبة الأسماك اليوم مع منسق المبادرة و الداعمين لها.

وأصر أهالي بورسعيد على، مواصلة قرار المقاطعة لحين الوقوف على قرارات الاجتماع الذي ترأسه محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بحضور عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك ووسام السفطي منسق المبادرة وعدد من الداعمين له وكذا وكيل وزارة التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من النواب و الأجهزة المعنية .

وشدد أهالي بورسعيد على عدم التراجع عن قرار المقاطعة الا بعد صدور قرارات تضمن حماية المستهلك وتجار التجزئة الذين وقع عليهم الضرر الأكبر من تلك المبادرة .

بورسعيد تواصل مقاطعة شراء الاسماك لليوم السابع 1000302875 1000302874 1000302873 1000302870 1000302871 1000302872 1000302869 1000302868

وبدت اسواق بورسعيد خالية إلا من بعض المارة من الرواد و عدد قليل من الزوار القادمين للمحافظة من باقي محافظات الجمهورية فى رحلات اليوم الواحد.

وظهر الجميع فى مشهد حالة ترقب للأحداث وما سيسفر عنه الاجتماع الذي انطلقت فعالياته منذ قليل ليكون بمثابة عودة الحياة الي أسواق بورسعيد او استمرار المقاطعة.