رئيس شعبة أسماك بورسعيد للتجار: متستفزوش الأهالي عشان متعندش

ناشد عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك فى بورسعيد وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية أهالي بورسعيد مواطنين وتجار تجزئة ونواب وقوى شعبية وحزبية بتضافر الجهود لتحقيق نتائج مرضية للجميع دون إنصاف فئة على الأخرى ودون شق الصف للكتلة البورسعيدية التي سطرت ملحمة فى مواجهة الغلاء تحدث عنها العالم أجمع وهو ما ليس بالغريب على أهالي بورسعيد الباسلة .

ووجه رضوان رسالة الي أهالي بورسعيد الاخذ فى الاعتبار أن تاجر التجزئة ليس سبب المشكلة وأنه وقع عليه ضرر بالغ بسبب المقاطعة كما طالب رضوان تجار الأسماك بعدم استفزاز أهالي بورسعيد عبر الفيديوهات المثيرة للفتنة و التى لن تحقق سوى عناد المواطنين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ردا على عدد من الفيديوهات التي أطلقها بعض تجار الأسماك بقصد جذب المواطنين للشراء بشكل أثار حفيظة أهالي بورسعيد وولد موجة من الغضب ودعوات لاستمرار المقاطعة



وأوضح رضوان أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، سيعقد اجتماع غدا الأحد ، لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة شعبية وطنية حضارية لشراء الأسماك.



وأضاف رئيس شعبة الاسماك فى بورسعيد وعضو مجلس الغرفة ان الاجتماع سيترأسه محمد سعدة رئيس المجلس و سكرتير الاتحاد الغام للغرف التجارية بحضور ممثلي شعبة الأسماك ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.

وشدد رئيس شعبة أسماك بورسعيد على أنه سيتم بحث المشكلة من كافة جوانبها بما يحقق مطالب المواطنين ولا يعود بالضرر على تجار التجزئة الذي أصابهم الضرر الأكبر فى تلك المقاطعة على مدار الاسبوع المنقضي.

من جانبهم حذر مسؤولو حملة المقاطعة فى بورسعيد من تسييس الاجتماع والانحياز لفئة على حساب الأخرى مؤكدين انهم مدركين تماما أن مقاطعتهم تستهدف كبار التجار محتكرى بيع الاسماك وليس التجزئة.

وطالب مسؤولي حملة مقاطعة الأسماك فى بورسعيد بضرورة بث الاجتماع على الهواء حتى يتسنى لأهالي الباسلة أصحاب المبادرة متابعة تفاصيلها والوقوف على النتائج .