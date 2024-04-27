فى سادس أيام المقاطعة .. أسواق أسماك بورسعيد وبورفؤاد خارج الخدمة| صور

رصدت صدى البلد، صور حية لحال أسواق أسماك مدينتي بورسعيد وبورفؤاد فى سادس أيام مقاطعة الشراء والتى انطلقت من محافظة بورسعيد وامتدت الي باقي محافظات الجمهورية.

وواصل أهالي بورسعيد لليوم السادس على التوالي عملية مقاطعة شراء الاسماك نظرا للأسعار المغالي فيها والغير معتادة لهذه الأصناف الرئسية لأهالي المدينة الباسلة.

أسواق بورسعيد وبورفؤاد خارج الخدمة سادس أيام مقاطعة شراء الاسماك 1000302254 1000302255 1000302256 1000302257 1000302258 1000302259 1000302260 1000302261 1000302262 1000302263

وبدا حال سوق بورفؤاد الرئيسي فى حالة إغلاق تام عقب انضمام تجار التجزئة لبيع الأسماك للمقاطعة واحجموا عن شراء الأسماك من تجار الجملة لتقليل الخسائر نظرا لاحجام المواطنين على الشراء.

وفى ذات التوقيت ظهر سوق أسماك بورسعيد الحضارى فى حالة شبه توقف وإغلاق عدد كبير من المحلات بنسبة بلغت ٧٥% دون عدد قليل يسعي جاهد على بيع ما لديه من أسماك غير طازجة لتقليل حجم الخسارة .

أسواق بورسعيد وبورفؤاد خارج الخدمة سادس أيام مقاطعة شراء الاسماك 1000302275 1000302272 1000302273 1000302274 1000302269 1000302270 1000302271 1000302266 1000302267 1000302268

وأجمع المواطنون وتجار التجزئة فى بورسعيد على أنهم ضحية لتجار الأسماك ومحتكرى أسماك المزارع مطالبين أجهزة الدولة بالتحرر الجاد لانهاء هذه الأزمة و النزول على مطالب المواطنين المشروعة.

وشدد أهالي بورسعيد وتجار التجزئة لبيع الأسماك انتظارهم لاجتماع الغرفة التجارية المقرر انعقاده غدا مع كبار تجار الأسماك وأصحاب المزارع لحل الأزمة بشكل جزرى مؤكدين استمرارهم فى المقاطعة لحين تحقيق مطالب الشعب.

الجدير بالذكر أن بورسعيد أطلقت مبادرة لمقاطعة شراء الأسماك نظرا لارتفاع أسعارها الجنونى يوم الأحد الماضي انضمت الي باقي محافظات الجمهورية حيث أعلنت ٢٥ محافظة انضمامها تباعا للمقاطعة .