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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى سادس أيام المقاطعة .. أسواق أسماك بورسعيد وبورفؤاد خارج الخدمة| صور

أسواق بورسعيد وبورفؤاد
أسواق بورسعيد وبورفؤاد خارج الخدمة سادس أيام مقاطعة الأسماك

رصدت صدى البلد، صور حية لحال أسواق أسماك مدينتي بورسعيد وبورفؤاد فى سادس أيام مقاطعة الشراء والتى انطلقت من محافظة بورسعيد وامتدت الي باقي محافظات الجمهورية.  

وواصل أهالي بورسعيد لليوم السادس على التوالي عملية مقاطعة شراء الاسماك نظرا للأسعار المغالي  فيها والغير معتادة لهذه الأصناف الرئسية لأهالي المدينة الباسلة.

أسواق بورسعيد وبورفؤاد خارج الخدمة سادس أيام مقاطعة شراء الاسماك

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وبدا حال سوق بورفؤاد الرئيسي فى حالة إغلاق تام عقب انضمام تجار التجزئة لبيع الأسماك للمقاطعة واحجموا عن شراء الأسماك من تجار الجملة لتقليل الخسائر نظرا لاحجام المواطنين على الشراء.

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المحال مغلقة.. حال أسواق أسماك بورسعيد خامس يوم المقاطعة| صور

وفى ذات التوقيت ظهر سوق أسماك بورسعيد الحضارى فى حالة شبه توقف وإغلاق عدد كبير من المحلات بنسبة بلغت ٧٥% دون عدد قليل يسعي جاهد على بيع ما لديه من أسماك غير طازجة لتقليل حجم الخسارة .

أسواق بورسعيد وبورفؤاد خارج الخدمة سادس أيام مقاطعة شراء الاسماك

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وأجمع المواطنون وتجار التجزئة فى بورسعيد على أنهم ضحية لتجار الأسماك ومحتكرى أسماك المزارع مطالبين أجهزة الدولة بالتحرر الجاد لانهاء هذه الأزمة و النزول على مطالب المواطنين المشروعة.  

وشدد أهالي بورسعيد وتجار التجزئة لبيع الأسماك انتظارهم لاجتماع الغرفة التجارية المقرر انعقاده غدا مع كبار تجار الأسماك وأصحاب المزارع لحل الأزمة بشكل جزرى مؤكدين استمرارهم فى المقاطعة لحين تحقيق مطالب الشعب.  

الجدير بالذكر أن بورسعيد أطلقت مبادرة لمقاطعة شراء الأسماك نظرا لارتفاع أسعارها الجنونى يوم الأحد الماضي انضمت الي باقي محافظات الجمهورية حيث أعلنت ٢٥ محافظة انضمامها تباعا للمقاطعة . 

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