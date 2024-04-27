انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الابتدائي فى بورسعيد

أنطلقت اليوم السبت فى محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة الابتدائية مت الرابع الي السادس بجميع مدارس إدارات المحافظة التعليمية

وأكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم فى محافظة بورسعيد أن اعمال الامتحانات سارت بشكل هادئ وفق التعليمات دون حدوث أي مشكلات خلال انتظام العملية الامتحانية

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن امتحانات نهاية العام للمرحلة الابتدائية و التى انطلقت اليوم من المقرر لها الانتهاء يوم ١ مايو المقبل

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن مدارس المحافظة الثانوى تواصل أعمال امتحانات المواد خارج المجموع للمرحلة الثانوى بالتوازى مع امتحانات المرحلة الابتدائية

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن امتحانات المواد خارج المجموع للمرحلة الإعدادية صفوف النقل سوف تنطلق يوم ٢٩ أبريل ولمدة يومين

وشدد وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أن غرفة العمليات المركزية و غرف العمليات بالادارات لم تتلقي اي شكاوى تتعلق بالامتحانات وأعمالها من حيث الملاحظة و ورقة الامتحان .