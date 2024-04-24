عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي|رئيس الوزراء يُقدّم الشكر لمحافظ بورسعيد .. لهذا السبب

رئيس الوزراء يوجّه
رئيس الوزراء يوجّه الشكر لمحافظ بورسعيد على الجهود المبذولة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة؛ والتي لمسها بوضوح خلال جولته التي امتدت لساعاتٍ تابع خلالها تنفيذ المشروعات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، السبت الماضي،  متوجهًا بالشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على هذه الجهود المتواصلة في تنمية الصناعة والنهوض بها داخل بورسعيد.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم مُجريات ونتائج زيارته المُوسعة السبت الماضي إلى محافظتي بورسعيد ودمياط.

محافظ بورسعيد: نقف مع المزارع الجاد الناجح في تعمير الأرض| صور

الذهب الأصفر يزين منطقة شمال سهل الحسينية وسط فرحة الأهالي جنوب بورسعيد

وأكد رئيس الوزراء أن الرسالة الأهم التي تستهدفها هذه الزيارة والجولات الميدانية المختلفة بالمحافظات في هذه الفترة، هي إبراز نتائج دعم قطاع الصناعة، الذي أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدولة عندما تهتم بهذا الملف، وتعمل على حل مشكلاته وتذليل المعوقات، فإننا نجد مردوداً إيجابياً يتمثل في مؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير، ضاربا المثل بمشروع تصنيع إطارات السيارات الملاكى، الذى بدأ إنتاجه، ومشدداً على أن الدولة جاهزة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع.

رئيس الوزراء يوجه الشكر لمحافظ بورسعيد على الجهود المبذولة

1000301103
1000301103
1000301085
1000301085
1000301088
1000301088
1000301091
1000301091

ومن جانبه ، توجه محافظ بورسعيد بالشكر و التقدير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على زيارته لمحافظة بورسعيد ، مؤكدا أن هذه النهضة الصناعية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا ، كانت  ثمار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتعاون المستمر مع الجهات والوزارات  المختصة.

الوزراء مجلس الوزراء بورسعيد اجتماع الحكومة الأسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة المنطقة الصناعية المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية.. فيديو

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: نقف مع المزارع الجاد الناجح في تعمير الأرض| صور

الذهب الأصفر يزين منطقة شمال سهل الحسينية وسط فرحة الأهالي جنوب بورسعيد

وكيل تعليم بورسعيد: الامتحانات مهمة وطنية يحب أداؤها على أكمل وجه

مايلة على جنبها ..تفاصيل إنقاذ سفينة تجارية قبل الغرق فى بورسعيد

محافظ بورسعيد: تواصل أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة شارع محمد حسني| صور

شاهد.. لحظة إنقاذ طاقم السفينة التجارية ببورسعيد

ننشر أول صور لإنقاذ سفينة بشواطئ بورسعيد قبل غرقها

محافظ بوسعيد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ

ترشيحاتنا

بحضور السيسي.. الألعاب النارية تزين سماء افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية

دوري أبطال أفريقيا| نيدفيد: جاهزون لتحقيق أهدافنا أمام مازيمبي رغم صعوبة المباراة

دوري أبطال إفريقيا| ياسر إبراهيم: خبرات الأهلي تؤهلنا للفوز.. ونجتهد لإسعاد الجماهير

رغم وجوده بالمستشفي.. قرار عاجل من خادم الحرمين

كيف يكون السير إلى الله بالقلوب؟.. علي جمعة يكشف أسراره وكيفيته

دوري أبطال إفريقيا| عبد القادر: نحترم مازيمبي.. ونسعى إلى بلوغ النهائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوردة وفستان لامع.. رانيا فريد شوقى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

كبار السن وممارسو الرياضة.. من هم الأكثر ضررا بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

في عيد ميلادها.. صور أثارت ضجة لبدرية طلبة

بتبوس إيديها.. أول صور لـ بدرية طلبة من فرح ابنتها سلمى |شاهد

فيديو

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ