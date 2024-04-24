خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي|رئيس الوزراء يُقدّم الشكر لمحافظ بورسعيد .. لهذا السبب

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة؛ والتي لمسها بوضوح خلال جولته التي امتدت لساعاتٍ تابع خلالها تنفيذ المشروعات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، السبت الماضي، متوجهًا بالشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على هذه الجهود المتواصلة في تنمية الصناعة والنهوض بها داخل بورسعيد.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم مُجريات ونتائج زيارته المُوسعة السبت الماضي إلى محافظتي بورسعيد ودمياط.

وأكد رئيس الوزراء أن الرسالة الأهم التي تستهدفها هذه الزيارة والجولات الميدانية المختلفة بالمحافظات في هذه الفترة، هي إبراز نتائج دعم قطاع الصناعة، الذي أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدولة عندما تهتم بهذا الملف، وتعمل على حل مشكلاته وتذليل المعوقات، فإننا نجد مردوداً إيجابياً يتمثل في مؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير، ضاربا المثل بمشروع تصنيع إطارات السيارات الملاكى، الذى بدأ إنتاجه، ومشدداً على أن الدولة جاهزة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع.

رئيس الوزراء يوجه الشكر لمحافظ بورسعيد على الجهود المبذولة 1000301103 1000301085 1000301088 1000301091

ومن جانبه ، توجه محافظ بورسعيد بالشكر و التقدير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على زيارته لمحافظة بورسعيد ، مؤكدا أن هذه النهضة الصناعية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا ، كانت ثمار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتعاون المستمر مع الجهات والوزارات المختصة.