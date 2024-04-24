محافظ بورسعيد: نقف مع المزارع الجاد الناجح في تعمير الأرض| صور

عقب افتتاح موسم حصاد القمح، اليوم بمزارع جنوب بورسعيد ، حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على عقد لقاء مفتوح مع مزارعي وأهالي منطقة سهل الحسينية جنوب المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة وأحمد رغلف رئيس حي الجنوب وجهات الري والزراعة بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر للمزارعين على جهودهم في زراعة وإنتاج محصول القمح وتوريده في الموعد المحدد، وتضافر الجهود مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاجية محصول القمح، مشيدا بوعيهم بجهود الدولة نحو العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح و دورهم الهام في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح عن الأعوام السابقة ، حيث أشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت ١٣١٦١ فدانا، منها ٥٧٤٧ فدانا بمنطقة سهل الطينة و ٧٤١٤ بجنوب بورسعيد ، لافتا أن المساحة المنزرعة بمحافظة بورسعيد زادت عن العامين الماضيين بنحو ٢٠٠٠ فدان .، مؤكدًا على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

محافظ بورسعيد نتقف مع المزارع الجاد الذي نجح في تعمير الأرض 1000301007 1000301013 1000301016 1000301022 1000301001 1000301019 1000301004 1000301010

وخلال لقاء مفتوح مع الأهالي والمزارعين بمنطقة سهل الحسينية ، أكد محافظ بورسعيد على أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي سوف تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، حيث أشار المحافظ إلى أهمية الموقع الجغرافي للمنطقة والتي ستشهد أعمالا تنموية على أعلى مستوى ضمن خطة الدولة لتحويلها لمنطقة استزراع نباتي تنضم للرقعة الزراعية بمحافظة بورسعيد، بدلا من الاستزراع السمكي.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد مع الأهالي أهمية الموقع العام لمنطقة شمال سهل الحسينية ومراحل العمل في تطوير المنطقة ، فضلا عن الحديث حول المخطط الزمني للانتهاء من أعمال التجفيف وإزالة المزارع السمكية.

وتناقش محافظ بورسعيد مع المزارعين حول الخدمات المقدمة بمنطقة سهل الحسينية في مختلف القطاعات.

واستمع المحافظ، لٱراء المزارعين حول مستوى تقديم الخدمات بالمنطقة، كما عرض المزارعون عددا من الموضوعات المتعلقة بالمجال الزراعي والمشكلات التي تحدث أحيانا خلال العام، فضلا عن تطلعاتهم نحو مزيد من التطور في ٱليات العمل بالقطاع الزراعي، وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كل الدعم لمزارعي بورسعيد، بما يحقق سبل الراحة والنهضة المنشودة في الزراعة ببورسعيد.

حيث أكد المحافظ بان الأراضي الزراعية ببورسعيد أصبحت تضم أجود أنواع التربة الخصبة التي تعطي خيرا وفيرا وهو ثمار جهد وعرق المزارع وإصراره علي تعمير هذا المكان الذي يقع وسط موقع جغرافي مهم .

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد شهد اليوم ، صباحا ، حصاد محصول القمح بمنطقة شمال سهل الحسينية جنوب بورسعيد، عقبه إجراء زيارة ودية لإحدى الأسر بشمال سهل الحسينية و عقد لقاء مفتوح مع الأهالي والمزارعين .