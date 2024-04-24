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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد: الامتحانات مهمة وطنية يحب أداؤها على أكمل وجه

وكيل تعليم بورسعيد..الامتحانات
وكيل تعليم بورسعيد..الامتحانات مهمة وطنية يحب أدائها

 عقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، فى محافظة بورسعيد اليوم، اجتماعا موسعا استهدف مديري المدارس المرشحين لرئاسة  لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

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رحب وكيل تعليم بورسعيد بالحضور لافتا إلى أن أعمال الامتحانات مهمة وطنية يحب أدائها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع باعتبار التعليم أمنا قوميا ولا يمكن التقصير فيه، مشيرة إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

واستمع الدكتور محمد عبد التواب إلى بعض المعوقات والمشاكل التى قد تواجه رؤساء اللجان  فى بورسعيد واقترح الأفكار المناسبة التى تساهم فى الحلول الجذرية لها، 

ونوه وكيل تعليم بورسعيد إلى أن تعليم بورسعيد يتصدر المشهد بالتجربة الرائدة لنظام الامتحانات بالمرحلة الاعدادية بورقة البابل شيت.

وكيل تعليم بورسعيد..الامتحانات مهمة وطنية يحب أدائها على أكمل وجه

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ووجه وكيل أول الوزارة الحضور بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة، مشددا على الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة مراجعة  كتيب دليل المعلم في تنظيم أعمال الامتحانات  من إعداد إدارة الشئون القانونية للتعريف بالحقوق والواجبات أثناء مباشرة أعمال الامتحانات وفقا للقوانين واللوائح والكتب الدورية الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

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يجدر بالذكر أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد سوف تعقد في الفترة من 15 حتى 21 مايو المقبل بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت" تلك التجربة الرائدة التي تنفرد بها المحافظة والتي عممت على صفوف المرحلة الإعدادية من العام الماضي.

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