التموين: مقاطعة شراء السمك في بورسعيد بعد ارتفاع الأسعار شيء جيد للغاية|فيديو

قال الدكتور إيراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إنه تتم متابعة سلوك المواطن في التعامل مع ارتفاع أسعار الأسماك، مؤكداً أن المواطنين قاطعوا شراء الأسماك في بورسعيد بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ.

التموين: أسعار الأسماك في بورسعيد انخفضت

وأضاف الدكتور إيراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار الأسماك في بورسعيد انخفضت بعد حملة المقاطعة من قبل المواطنين.



وأشار مساعد أول وزير التموين إلى، أن المقاطعة لشراء الأسماك في بورسعيد بعد ارتفاع الأسعار شئ جيد للغاية.