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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حبس وغرامة 2 مليون جنيه| التموين تكشف عقوبة مخالفة سعر ووزن الخبز.. فيديو

أسعار الخبز
أسعار الخبز

قال الدكتور إيراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن معدلات التضخم إنخفضت إلى 35% في عام 2024،لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً واضحاً في معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة مرة أخرى.
وأضاف" عشماوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن الحكومة تنتهج سياسات مالية ونقدية ساهمت في خفض معدلات التضخم، مؤكداً أن هذه السياسات ساهمت في انخفاض الأسعار أيضاً.

التموين:غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه مع غلق المخابز


وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن هناك نسبة كبيرة من السلع الاستراتيجية يتم استيرادها من الخارج مع تأثرها بسعر الصرف، فضلا عن تدخل الدولة لضبط الأسعار في الأسواق بالتنسيق والعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأوضح  مساعد أول وزير التموين، أنه  تم الاتفاق مع شعبة المخابز لتنفيذ التعريفة الجديدة لأسعار الخبز، مشدداً على دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق ، وفي حاله مخالفة التعريفة الجديدة يتم تحرير المحاضر وإحالة أصحابها للنيابة العامة، والغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه مع غلق المخابز لكل من يتلاعب في وزن الرغيف وسعره.

 

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