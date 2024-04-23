تموين الجيزة: المواطن لمس خفض الأسعار وعقوبات رادعة على المخابز غير الملتزمة

أكدت الدكتورة هالة غريب، وكيل وزارة التموين في محافظة الجيزة، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطن المصري البسيط أصدر وزير التموين قرارا بخفض أسعار العيش ووضع تسعيرة، وأمس كان أول يوم لتطبيق هذا القرار وكان هناك استجابة كبيرة من قبل المخابز من خلال تخفيض أسعار العيش، موضحة أن استجابة المخابز بتخفيض الأسعار بمحافظة الجيزة تصل ل٧٠%.

وأضافت "غريب"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن جميع المواطنين رحبوا بهذا القرار لأنه يقدم لهم الدعم والتخفيف عن كاهل المواطن، وما يحدث يطمئن المواطن المصري بأنه سيكون هناك قرارات رادعة وهناك حملات لضبط الأسعار وإيصال الدعم لمستحقيه، مؤكدة أنه سيكون هناك قرارات رادعة ضد كل من تسول له سرقه دعم المواطن.

وأشار إلى أنه مازال هناك جشع من بعض التجار وهي نسبة بسيطة جدًا، موضحة أنه خلال مرورها بالأمس على بعض المخابز في منطقة العجوز ووجدت تخفيضات في أسعار العيش والفينو أكثر من ما قررته وزارة التموين، مشددة على أن هناك جزءا بسيطا من المخابز ليس هناك أي استجابة منهم وسيكون هناك إجراءات رادعة.