عمرو أديب عن الخبز البلدي في الدقي: المال الحرام أهو| شاهد

ظهر الإعلامي عمرو أديب على الهواء بعينات من العيش السياحي ليقارن بين العيش السياحي لعدد من المناطق، قائلا : "الرغيف ده بجنيه ونص.. الرغيف ده من الدقي والرغيف ده من بولاق مفيش هزار متحاولش تهزر في بولاق الرغيف كويس".

وقال "عمرو أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" : "الفرق مش محتاج ميزان.. البلد بتطلع أحسن قمح في العالم والدقيق موجود ويجي حد يطلعه كده غير مطابق".

المال الحرام أهو

وتساءل "عمرو أديب" ايه المكسب اللي كسبه الراجل المخالف للمواصفات في وزن وحجم الرغيف، مرددا "المال الحرام أهو..المال الحلال أهو".