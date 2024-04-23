رسالة لـ المصريين.. عمرو أديب يظهر على الهواء ومعه عينات من الخبز|فيديو

أكلك وأكل عيالك اتمسك بحقك

قدم الإعلامي عمرو أديب فقرة خاصة من برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، وأحضر معه على الهواء عينات من الخبز، تزامنا مع بداية تطبيق الأوزان وتسعير الخبز السياحي .

وفرش «عمرو أديب» العيش على الهواء ليقارن بين جودة الخبز لعدد من المناطق المختلفة، وأكدأن هناك أكثر من 70 مليون مواطن يستخدم الخبز المدعم، معقبا : «يجب أكون صادقا وواضح معكم أن الدولة قد رخصت الدقيق واتفقت مع المسئولين على المخابز السياحية والحرة على عمل هذا الخبز بهذا الوزن والسعر».

وأضاف «عمرو أديب» أن الدولة أو الحكومة لا تستطيع أن تراقب ألاف المخابز فى الـ27 محافظة، ولكن يكون من المهم جدا أن يكون هناك عينات من تلك المخابز ومعاقبتها عقاب كبير يسمع فى السوق.

وعقب «عمرو أديب» : «روحنا 20 منطقة وجيبنا منهم الخبز أو العيش.. وسعرهم كالتالي: وزن 80 جرام ب150 قرشا، ووزن 40 جرام ب75 قرشا، ووزن 25 جرام ب50 قرشا، وأسعار الفينو 150 قرشا لوزن 50 جرام، و100 قرش لوزن 25 جرام».

الكرة الآن عند المستهلك

وأكمل «عمرو أديب» : «الكرة الآن عند المستهلك والمخبز، والمستهلك عليه أن يرفض أن يأخذ خبزا غير صالح، وما بين قوسين مفيش دولة فيها عيش وحش، ومتقوليش أصل العيش عند الراجل دا وحش، وأغلب الدول أو أى دولة العيش هو هو طوال الوقت فى أى مكان/ وأنا بقول لحضراتكم أن العيش دا لسه جاي دلوقتي، أكلك وأكل عيالك اتمسك بحقك».