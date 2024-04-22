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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وجه رسالة للمواطنين.. عمرو أديب يحضر عينات من الخبز معلنا أسعاره

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم بداية تطبيق الأوزان وتسعير الخبز السياحي، مشيرا: “نعلم أن هناك أكثر من 70 مليون مواطن يستهلكون خبز التموين وهو أبو 5 صاغ.. ويجب أن أكون صادقا معكم أن الدولة قد رخصت الدقيق واتفقت مع المسئولين على المخابز السياحية والحرة على عمل هذا الخبز بهذا الوزن والسعر”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن الدولة أو الحكومة لا تستطيع أن تراقب ألاف المخابز فى ال27 محافظة، ولكن يكون من المهم جدا أن يكون هناك عينات من تلك المخابز ومعاقبتها عقاب كبير يسمع فى السوق.

وأحضر الإعلامي عمرو أديب، عينة بسيطة من الخبز، معقبا: “روحنا 20 منطقة وجيبنا منهم الخبز أو العيش.. وسعرهم كالتالي: وزن 80 جرام ب150 قرشا، ووزن 40 جرام ب75 قرشا، ووزن 25 جرام ب50 قرشا، وأسعار الفينو 150 قرشا لوزن 50 جرام، و100 قرش لوزن 25 جرام”.

وأشار: “الآن الكرة بالطبع عند المستهلك والمخبز.. والمستهلك عليه أن يرفض أن يأخذ خبزا غير صالح، وما بين قوسين مفيش دولة فيها عيش وحش.. ومتقوليش أصل العيش عند الراجل دا وحش.. وأغلب الدول أو أى دولة العيش هو هو طوال الوقت فى أى مكان.. وأنا بقول لحضراتكم أن العيش دا لسة جاي دلوقتي”.

 

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