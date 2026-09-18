أسرار وحكايات ومفاجآت.. أحمد شيبة ورحمة محسن في سهرة مع رانيا منجي على الشرق الأوسط

تستعد إذاعة الشرق الأوسط لتقديم سهرة فنية خاصة تجمع بين الطرب والحكايات والكواليس، من خلال برنامج «الفرح» الذي تقدمه الإعلامية رانيا منجي، ويذاع مساء كل جمعة على الهواء.

أحمد شيبة ورحمة محسن

وتشهد السهرة المقبلة حضور نجمي الغناء الشعبي أحمد شيبة ورحمة محسن، في لقاءات فنية تحمل العديد من الحكايات والمواقف والمفاجآت، إلى جانب الحديث عن أبرز محطات مشوارهما الفني وما مرّا به من تجارب خلال مسيرتهما.

وتفتح رانيا منجي خلال الحلقة مساحة للحديث مع أحمد شيبة عن رحلته في عالم الغناء، وأبرز الأغاني التي ارتبط بها الجمهور وحققت انتشارًا واسعًا، إلى جانب عدد من الأسرار والكواليس المتعلقة بمشواره الفني.

مجموعة من الحكايات والكواليس

كما تحل رحمة محسن ضيفة على البرنامج، للحديث عن تجربتها الفنية وأهم المحطات التي شكلت مشوارها، فضلًا عن مجموعة من الحكايات والكواليس التي تقدمها للجمهور في أجواء تجمع بين الحوار والغناء.

الأغاني والحوارات الفنية والموضوعات الخفيفة

ويقدم برنامج «الفرح» على مدار ثلاث ساعات متواصلة مزيجًا من الأغاني والحوارات الفنية والموضوعات الخفيفة، في سهرة أسبوعية تستهدف تقديم أجواء مختلفة لمستمعي إذاعة الشرق الأوسط.

ويذاع برنامج «الفرح» مع الإعلامية رانيا منجي، يوم الجمعة من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً، عبر إذاعة الشرق الأوسط.