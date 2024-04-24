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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: تواصل أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة شارع محمد حسني| صور

الغضبان.. أجهزة بورسعيد
الغضبان.. أجهزة بورسعيد تواصل اعمالها لتطوير منطقة على بن أب

تواصلت أعمال رفع كفاءة و تطوير البنية التحتية بمنطقة على بن أبي طالب بحي الزهور، فى محافظة بورسعيد  والتي يجرى تطويرها على أعلى مستوى.

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يأتى ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير المناطق السكنية و الأسواق العشوائية وتلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير وتوسعة و رفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور ، بداية من شارع ٢٣ ديسمبر  و حتى شارع محمد سرحان .

مشيرا أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الشارع  ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات و الأعمال تتم تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء  - منطقة تعمير بورسعيد " .

وأشار اللواء عادل الغضبان، أن منطقة على بن أبي طالب ستشهد إقامة صرح حضاري مميز يضاهي مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بمنطقة داون تاون بورسعيد، و ذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

الغضبان.. أجهزة بورسعيد تواصل اعمالها لتطوير منطقة على بن أبي طالب

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كما أكد محافظ بورسعيد أنه سيتم إقامة سوق جديد نموذجي حضاري يضم كافة الباعة الجائلين بمنطقة على و مصمم على أحدث طراز، وذلك على غرار بازار بورسعيد الجديد، و في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية نموذجية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة.

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