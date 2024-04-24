محافظ بورسعيد: تواصل أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة شارع محمد حسني| صور

تواصلت أعمال رفع كفاءة و تطوير البنية التحتية بمنطقة على بن أبي طالب بحي الزهور، فى محافظة بورسعيد والتي يجرى تطويرها على أعلى مستوى.

يأتى ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير المناطق السكنية و الأسواق العشوائية وتلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير وتوسعة و رفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور ، بداية من شارع ٢٣ ديسمبر و حتى شارع محمد سرحان .

مشيرا أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الشارع ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات و الأعمال تتم تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد " .

وأشار اللواء عادل الغضبان، أن منطقة على بن أبي طالب ستشهد إقامة صرح حضاري مميز يضاهي مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بمنطقة داون تاون بورسعيد، و ذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

الغضبان.. أجهزة بورسعيد تواصل اعمالها لتطوير منطقة على بن أبي طالب 1000300758 1000300763 1000300774 1000300772 1000300769 1000300768 1000300776 1000300754 1000300756 1000300762 1000300764 1000300755

كما أكد محافظ بورسعيد أنه سيتم إقامة سوق جديد نموذجي حضاري يضم كافة الباعة الجائلين بمنطقة على و مصمم على أحدث طراز، وذلك على غرار بازار بورسعيد الجديد، و في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية نموذجية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة.