محافظ بورسعيد: تواصل أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة شارع محمد حسني| صور

تواصلت أعمال رفع كفاءة و تطوير البنية التحتية بمنطقة على بن أبي طالب بحي الزهور، فى محافظة بورسعيد والتي يجرى تطويرها على أعلى مستوى.
يأتى ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير المناطق السكنية و الأسواق العشوائية وتلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور.
وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير وتوسعة و رفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور ، بداية من شارع ٢٣ ديسمبر و حتى شارع محمد سرحان .
مشيرا أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الشارع ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات و الأعمال تتم تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد " .
وأشار اللواء عادل الغضبان، أن منطقة على بن أبي طالب ستشهد إقامة صرح حضاري مميز يضاهي مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بمنطقة داون تاون بورسعيد، و ذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.
كما أكد محافظ بورسعيد أنه سيتم إقامة سوق جديد نموذجي حضاري يضم كافة الباعة الجائلين بمنطقة على و مصمم على أحدث طراز، وذلك على غرار بازار بورسعيد الجديد، و في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية نموذجية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة.