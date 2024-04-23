أسوق أسماك بورسعيد: الأسعار انخفضت 70%

كشف أحمد أشرف المستشار القانوني لإدارة سوق أسماك بورسعيد، تفاصيل جديدة عن حملة مقاطعة الأسماك، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 70% تقريبا، موضحا أن سعر الشبار الأخضر سبب الأزمة وصل إلى 150 أو 120 جنيها بدلا من 250 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن كل أسعار الأسماك انخفضت 70 أو 60 %، مشددا على أن المقاطعة نجحت، ولكن سبب الأزمة يرجع إلى أن حجم المعروض أقل، مما يخلق منافسة شرسة بين التجار وخاصة مزادات الجملة.

وذكر المستشار القانوني لإدارة سوق أسماك بورسعيد، أن هناك استغلال من بعض التجار، والبعض الآخر يبيع بسعر جيد.





