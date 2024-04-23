مستمرة حتى شم النسيم.. منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد يوجه رسائل هامة

أكد وسام الصفتي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد، أن أسعار السمك قبل شهر رمضان الماضي وصلت إلى غلاء كبير، تجاوز سعر الكيلو فيها 200 جنيه.

وقال وسام الصفتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إنهم أطلقوا مبادرة لمقاطعة الأسماك، مؤكدا أن المبادرة آتت بثمارها من خلال أبناء محافظة بورسعيد بعد تقديم الدعم له من أجل دعم الأسر المتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.

وتابع منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد، أنه بعد إطلاق المبادرة بدأت الأسعار في الانخفاض، وتبدأ حاليا من سعر 50 جنيها، مؤكدا أن التاجر رضخ لمطالب المواطنين والمقاطعة مستمرة حتى شم النسيم.