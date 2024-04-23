وصل لـ80 جنيها.. مفاجأة بشأن تطورات مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد |فيديو

قال وسام الصفطي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، إنه سوف يتم الإستمرار في مقاطعة شراء الأسماك حتى "شم النسيم"، مؤكداً أن مبادرة مقاطعة الأسماك هي إنذار لجميع محتكري السلع.

تخفيض أسعار الأسماك بنسبة 50%

وأضاف “الصفطي”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً:" سعر السمك البوري كان يصل إلى 180 جنيها للكيلو، والدنيس وصل إلى 250 جنيها للكيلو، وبعد المقاطعة وصل كيلو السمك البوري من 80 إلى 110 جنيهات كحد أقصى".

وتابع منسق مبادرة مقاطعة الأسماك، "نحن نريد تخفيض أسعار الأسماك بنسبة 50%، وهذا هو السعر العادل.

وطالب منسق مبادرة مقاطعة الأسماك، جميع أصحاب مطاعم المؤكولات البحرية بالتعاون مع المواطنين في مقاطعة تجار الأسماك لكي تنخفض الأسعار.