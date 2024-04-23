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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحية لأهالي بورسعيد.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على حملة مقاطعة الأسماك

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، حملة مقاطعة شراء الأسماك في محافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن هذه الحملة حققت نجاحا على الأرض. 

وأضافت مفيدة شيحة، أن أهالي بورسعيد قرروا التصدي لجشع التجار ومواجهة الغلاء المبالغ فيه والغير مبرر، مقدمة التحية لأهالي بورسعيد بعد هذا الموقف القوي ضد الجشع، وأهالينا في بورسعيد طول عمرهم بيعلمونا دروس.

وتابعت مفيدة شيحة، أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 70%، وهذا بسبب قوة حملة المقاطعة، لافتة إلى أنه هذه المقاطع تعبر عن وعي الشعب المصري في مواجهة الاستغلال.

وأوضحت أنه مع ارتفاع أسعار السمك بطريقة غير منطقية، أطلق عدد من سكان مدينة بورسعيد دعوة لمقاطعة شراء الأسماك بهدف إجبار التجار على تخفيض الأسعار تحت عنوان «قاطع خليك إيجابي وخليها تعفن».

فيما نجحت الحملة منذ يومها الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك واكس، وذلك بعد أن أعلن عدد كبير من أصحاب المحال التجارية للأسماك عن تخفيض الأسعار في اليوم الثاني من المقاطعة، ليتراجع سعر الشبار الأبيض من 100 إلى 30 جنيها وسعر البوري من 120 إلى 60 جنيها.
 



 


 

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