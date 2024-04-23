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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"خليه يعفن".. حملة يطلقها الإسكندرانية لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها

سوق السمك بالإسكندرية
سوق السمك بالإسكندرية

أطلق مئات المستخدمين من رواد الفيس بوك بمحافظة الإسكندرية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وفي جولة بسوق السمك بالمعهد الديني وأبوقير، تجاوز سعر كيلو البلطي 100 جنيه والسردين 120 جنيهًا، والبوري تجاوز المائتين جنيه.

وقال بعض المستخدمين "إن الجمبري والسوبيا والبربوني وموسي أسعارها لا تناسب سوى الأثرياء رغم وقوع المحافظة وعدة محافظات أخرى على ساحلي البحر المتوسط والأحمر و وجود مزارع كبيرة وعديدة لتربية الأسماك في كافة المحافظات الساحلية."

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واشتكي رواد السوق من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه بشكل كبير لا سيما وأن غالبية السلع بدأت تشهد استقرارًا في الأسعار.

وشهدت أسواق السمك حالة عزوف من المواطنين بسبب الحملة التي نجحت جزئيًا في التأثير على القوة الشرائية للمواطنين.

وقال أحد مستخدمي الفيس بوك: "مش حانموت لو بطلناه لمدة أسبوع فقط يعني ايه السردين ب ١٥٠ جنيها ؟!!!!! يعني ايه البلطي وصل 100 جنيه وأكثر أما الجمبري وماشابهه أصبح من المحرمات على الغلابة."

وقال مستخدم آخر: "لقد بدأنا حملتنا من الامس وحققت نجاحا كبيرا .. قاطعوا الأسماك لمدة اسبوع كما حدث في بور سعيد".

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