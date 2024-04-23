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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: رصف 13 شارع بالعامرية أول وثان خلال العام الحالي

رصف شوارع العامرية
رصف شوارع العامرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق في نطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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وأضاف المحافظ أنه استجابة لمطالب أهالي أحياء العامرية أول والعامرية ثان فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في تنفيذ أعمال الرصف ب 13 شارع من شوارع أحياء العامرية أول وثان ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام؛ موضحًا أنه من المقرر رصف 5 شوارع بنطاق حي العامرية أول بتكلفة إجمالية تقدر ب 19 مليون جنيه، و 8 شوارع بنطاق حي العامرية ثان بتكلفة إجمالية تقدر ب 14 مليون جنيه.

من جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالي سيتم رصف 5 شوارع بنطاق حي عامرية أول وهم (قطاعات متهالكة بطريق حارس- السلام، مدخل نجع العرجي، شارع العراوة ، شارع مدرسة الفنار ومركز شباب حارس بالنهضة، شارع أسماء بنت أبي بكر)، وتم البدء في أغلب الشوارع.

واضافت أنه بالنسبة لحي العامرية ثان من المقرر رصف 8 شوارع هم (استكمال طريق الثلاث كباري مرورًا بنجع كاتب حتى كوبري قرية 7 بنجر السكر، استكمال طريق القاهر اليمين بطول 400 م، مدخل الهوارية من طريق برج العرب، شارع عمر المختار بالكنج بطول 500 متر، استكمال طريق أبو بسيسة ، رصف مدخل قرية كحلة بطول500 م، استكمال رصف شارع النجع الشرقي، مدخل عرابي ابتداءً من الطريق الصحراوي) وتم البدء في 3 شوارع وجاري استكمال العمل ببقية الشوارع.

الاسكندرية الأمن والسلامة الخطة السنوية السيولة المرورية الطرق والنقل الطريق الصحراوي العامرية ثان العام الحالي

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