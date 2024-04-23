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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وائل الفشنى يكشف سبب عدم تلحينه تتر مسلسل بيت الرفاعي

وائل الفشنى
وائل الفشنى

كشف الفنان وائل الفشنى عن سبب عدم تلحينه لتتر مسلسل بيت الرفاعي الذى عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

وقال وائل الفشنى في تصريح لصدى البلد: بسبب الظروف الشخصية التي مررت بها في هذه الفترة، تم إسناد مهمة التلحين إلى مودى والذى قدم لحنًا مبدعًا، حيث مررت بظروف صعبة وأزمات عائلية كبيرة، وهو ما أثر على حالتي النفسية، ولكن قررت أن أتماسك، وأقاوم هذه الحالة النفسية السيئة من خلال عملي، وبذلت مجهودا كبيرا من أجل تقديم عمل جيد الصنع وخرجنا بره الصندوق في هذا العمل، وأراها في الأساس نفحة من عد الله أن أشارك في هذا العمل ونجتهد كفريق عمل من أجل تقديم تتر مختلف وبعيد عن السائد، وكانت النتيجة الإيجابية المبهرة مكافاة المولى لنا.

وشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

جسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه، كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

مسلسل بيت الرفاعي يشارك في بطولته أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل ومحمد لطفي وصفاء الطوخي وملك قورة وعايدة رياض. 

الفنان وائل الفشني أمير كرارة مسلسل بيت الرفاعي وائل الفشني أغاني وائل الفشني

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