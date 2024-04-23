عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عملوها الرجالة .. جبهة شباب الصحفيين تشيد بحملة مقاطعة الأسماك

صدى البلد

أشادت جبهة شباب الصحفيين بحملة مقاطعة الأسماك التي انطلقت من شباب بورسعيد وامتدت إلى 7 محافظات هي الإسكندرية والسوبس والإسماعيلية والغربية وبني سويف ودمياط والشرقية، ردا على رفع التجار أسعار الأسماك بطريقة مبالغ  فيها ودون أي أسباب منطقية.

أكدت الجبهة أن الحملة حققت نتائج مبهرة خلال أول 48ساعة فقط، واضطر التجار إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 30 إلى 50%.

 وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان اليوم الثلاثاء: كل التحية إلى أبناء بورسعيد البواسل ومحافظهم الشجاع اللواء عادل الغضبان، الذي شاركهم في حملة المقاطعة ورفض الذهاب إلى سوق الأسماك أثناء زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك للمحافظة لمتابعة الأسعار، وهذا مؤشر جيد يعكس بكل صدق وإخلاص تفاعل المسئول مع أبناء محافظته، وهذا النهج الجديد لم نشاهده إلا في دولة 30 يونيو الجديدة.

وأضاف طواله: ضربة البداية من بورسعيد كانت قوية وموجعة لمعدومي الضمير الذين يرفعون الأسعار لتحقيق أرباح طائلة على حساب رجل الشارع البسيط، وامتدادها إلى باقي المحافظات أصبح حتمي لمواجهة جشع التجار.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن معركة الوعي التي نراهن عليها دائما تزداد يوما بعد يوم وتنضج في ظل إيمان المواطنين الشديد بجهود الحكومة في خفض الأسعار من خلال الرسائل الوطنية للدولة المصرية في تخفيف الأعباء عليهم

وجهت الجبهة رسالة إلى كل مواطن في كل المحافظات: خليك إيجابى وشارك في المقاطعة بالاستغناء حتى لو أنت قادر، تضامنا مع البسطاء وحتى يكون درسا قاسيا لمن تسول له نفسه رفع الأسعار وفق هواه ودون أي ضوابط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

ترشيحاتنا

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وقواعد عسكرية على حدود لبنان

تأجيل محاكمة 12 متهما بـ "رشوة وزارة الري" لـ 21 مايو

مصر: الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان يكلل الجهود المبذولة لترسيم الحدود بين البلدين

راتب 7 ألف دولار .. آخر فرصة للتقديم في وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

9 أيام إجازة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2024

نشرة التوك شو|تحذيرات من الأرصاد حول طقس الأيام القادمة.. ووزير الخارجية يحذر من مخاطر اجتياح رفح عسكريا


ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالتهاب البنكرياس.. احذرها

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ