مايلة على جنبها ..تفاصيل إنقاذ سفينة تجارية قبل الغرق فى بورسعيد

رصدت صدى البلد حالة السفينة LABATROS على شاطئ بورسعيد والتى نجحت وحدات الإنقاذ بقناة السويس في إنقاذها و طاقمها من الغرق قبل عبورها للقناة

وجاءت لقطات صدى البلد للسفينة التى استقرت فى المياه الضحلة على شاطئ بورسعيد لتوضح ميول السفينة على جانبها الأيمن الموازى للشاطئ على بعد ٣٠٠ متر فى منطقة مياه ضحلة اشبه بالشحوط.

هذا وتبعد السفينة فى موقعها الحالى على شاطئ بورسعيد الذي نجح رجال الإنقاذ بهيئة قناة السويس دفعها اليه قرابة كيلو متر عن مدخل القناة الشمالى .



ننشر صور لحال سفينة البضائع LABATROS عقب انقاذها وطاقمها من الغرق فى بورسعيد 1000300330 1000300329 1000300326 1000300327 1000300328 1000300268 1000300263 1000300264 1000300266 1000300262 1000300261 1000300223 1000300220 1000300208 1000300209 1000300210



كانت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس نجحت في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل ، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من ١٢ فردا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

وفور تلقى مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، دفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار ١٠" إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان و إنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.

ويجرى العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة

بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحرى لاحتواء أية أثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.

يبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا،و غاطسها 6 أمتار ، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية (مصر).