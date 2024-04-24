مايلة على جنبها ..تفاصيل إنقاذ سفينة تجارية قبل الغرق فى بورسعيد

رصدت صدى البلد حالة السفينة LABATROS على شاطئ بورسعيد والتى نجحت وحدات الإنقاذ بقناة السويس في إنقاذها و طاقمها من الغرق قبل عبورها للقناة
وجاءت لقطات صدى البلد للسفينة التى استقرت فى المياه الضحلة على شاطئ بورسعيد لتوضح ميول السفينة على جانبها الأيمن الموازى للشاطئ على بعد ٣٠٠ متر فى منطقة مياه ضحلة اشبه بالشحوط.
هذا وتبعد السفينة فى موقعها الحالى على شاطئ بورسعيد الذي نجح رجال الإنقاذ بهيئة قناة السويس دفعها اليه قرابة كيلو متر عن مدخل القناة الشمالى .
كانت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس نجحت في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل ، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من ١٢ فردا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.
وفور تلقى مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، دفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار ١٠" إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان و إنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.
ويجرى العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة
بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحرى لاحتواء أية أثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.
يبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا،و غاطسها 6 أمتار ، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية (مصر).