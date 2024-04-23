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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أول صور لإنقاذ سفينة بشواطئ بورسعيد قبل غرقها

ننشر أول صور لإنقاذ
ننشر أول صور لإنقاذ سفينة بشواطئ بورسعيد قبل غرقها

حصلت صدى البلد على صور للسفينة التى نجحت قاطرات هيئة قناة السويس فى انقاذها على شواطئ بورسعيد . 

 

ورصدت الصور فرق إنقاذ هيئة قناة السويس وهى باتجاه السفينة لمحاولة إنقاذ طاقمها البحرى. 

 

كانت  وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس نجحت  في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل ، وإنقاذ طاقمها البحري المكون من ١٢ فردا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

وفور تلقى مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، دفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار ١٠" إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان و إنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.

ننشر أول صور لإنقاذ سفينة بشواطئ بورسعيد قبل غرقها

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ويجرى العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحرى لاحتواء أية أثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.

يبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 6 أمتار ، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية (مصر).

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