عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذهب الأصفر يزين منطقة شمال سهل الحسينية وسط فرحة الأهالي جنوب بورسعيد

الغضبان يشهد موسمشهد
الغضبان يشهد موسمشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليو

 شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم  ، حصاد محصول القمح بمنطقة شمال سهل الحسينية جنوب بورسعيد، برفقة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،والدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، والاستاذ احمد زغلف رئيس الحي ،و الجهات المختصة من الزراعة و الري ببورسعيد .

وخلال فعاليات الحصاد، وأشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت ١٣١٦١ فدان، منهم ٥٧٤٧  فدان بمنطقة سهل الطينة و ٧٤١٤ بجنوب بورسعيد ، لافتا أن المساحة المنزرعة بمحافظة بورسعيد زادت عن العامين الماضيين بنحو ٢٠٠٠ فدان .، مؤكدًا على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح. 

وكيل تعليم بورسعيد: الامتحانات مهمة وطنية يحب أداؤها على أكمل وجه

مايلة على جنبها ..تفاصيل إنقاذ سفينة تجارية قبل الغرق فى بورسعيد

وأكد على تم تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

وأوضح محافظ ببورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضى الزراعية التى تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده بالشون والصوامع، مضيفًا أنه يتم زادت عن العامين الماضيين بنحو ٢٠ ألف فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام.

الغضبان يشهد موسمشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، حصاد القمح

1000300826
1000300826
1000300829
1000300829
1000300835
1000300835
1000300841
1000300841
1000300859
1000300859
1000300850
1000300850
1000300847
1000300847
1000300862
1000300862
1000300823
1000300823
1000300838
1000300838

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للمزارعين على جهودهم في زراعة وإنتاج محصول القمح وتوريده في الموعد المحدد،  وتضافر الجهود مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاجية محصول القمح،  مشيدا بوعيهم بجهود الدولة نحو العمل على تحقيق الأكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال هذا العام.

وفي نفس السياق، سادت حالة من الفرحة بين أهالى منطقة سهل الحسينية جنوب بورسعيد، خلال حصاد محصول القمح وزيادة الإنتاجية للفدان خلال هذا العام،و استصلاح الأراضي الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده التي يبذلها لصالح المزارعين وتوفير ما يحتاجونة من مستلزمات وكذلك العمل لصالحهم في كافة الاتجاهات.

بورسعيد الأراضي المنزرعة الجهات المختصة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توريد محصول القمح هيئة سلامة الغذاء حصاد وتوريد محصول القمح محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم بورسعيد: الامتحانات مهمة وطنية يحب أداؤها على أكمل وجه

مايلة على جنبها ..تفاصيل إنقاذ سفينة تجارية قبل الغرق فى بورسعيد

محافظ بورسعيد: تواصل أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة شارع محمد حسني| صور

شاهد.. لحظة إنقاذ طاقم السفينة التجارية ببورسعيد

ننشر أول صور لإنقاذ سفينة بشواطئ بورسعيد قبل غرقها

محافظ بوسعيد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق بشاطئ بورسعيد

محافظ بورسعيد ورئيس حماية المستهلك يتفقدان محلات بيع السلع الغذائية

ترشيحاتنا

رسميًا... تعرف على تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفين

اعتدى عليها وهي ميتة.. ننشر صورة المتهم بواقعة «جانيت» طفلة مدينة نصر

تأجيل محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف ؟

بينها عقاقير ضغط وسكر ومضادات حيوية.. زيادة أسعار 31 صنف أدوية بالسوق المحلية لهذا السبب

تعليق ناري لـ عمرو الدرديري بشأن إيقاف القيد بنادي الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ