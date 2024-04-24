الذهب الأصفر يزين منطقة شمال سهل الحسينية وسط فرحة الأهالي جنوب بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، حصاد محصول القمح بمنطقة شمال سهل الحسينية جنوب بورسعيد، برفقة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،والدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، والاستاذ احمد زغلف رئيس الحي ،و الجهات المختصة من الزراعة و الري ببورسعيد .

وخلال فعاليات الحصاد، وأشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت ١٣١٦١ فدان، منهم ٥٧٤٧ فدان بمنطقة سهل الطينة و ٧٤١٤ بجنوب بورسعيد ، لافتا أن المساحة المنزرعة بمحافظة بورسعيد زادت عن العامين الماضيين بنحو ٢٠٠٠ فدان .، مؤكدًا على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

وأكد على تم تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

وأوضح محافظ ببورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضى الزراعية التى تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده بالشون والصوامع، مضيفًا أنه يتم زادت عن العامين الماضيين بنحو ٢٠ ألف فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام.

الغضبان يشهد موسمشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، حصاد القمح 1000300826 1000300829 1000300835 1000300841 1000300859 1000300850 1000300847 1000300862 1000300823 1000300838

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للمزارعين على جهودهم في زراعة وإنتاج محصول القمح وتوريده في الموعد المحدد، وتضافر الجهود مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاجية محصول القمح، مشيدا بوعيهم بجهود الدولة نحو العمل على تحقيق الأكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال هذا العام.

وفي نفس السياق، سادت حالة من الفرحة بين أهالى منطقة سهل الحسينية جنوب بورسعيد، خلال حصاد محصول القمح وزيادة الإنتاجية للفدان خلال هذا العام،و استصلاح الأراضي الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده التي يبذلها لصالح المزارعين وتوفير ما يحتاجونة من مستلزمات وكذلك العمل لصالحهم في كافة الاتجاهات.